Mercedes Triedy S 2026 - dôkladná modernizácia v prospech najpokročilejších technológií - FOTO

Mercedes si pri príležitosti osláv 140. výročia vzniku osobného automobilu so spaľovacím motorom pripravil rok plný osláv a odštartoval ho symbolicky svojou vlajkovou loďou a jej dôsledným faceliftom.
Model má mať až 2700 nových, respektíve prepracovaných dielov, čo znamená, že približne 50% auta by malo byť nových. To čo sa však zmenilo sa primárne netýka konštrukcie a ani motorizácií. Hlavné zmeny sa týkajú technológií a dizajnu.
Trieda S – návrat na vrchol
Mercedes v ostatných mesiacoch odpálil mimoriadne agresívnu technologickú ofenzívu. Tú sprevádza príchod novej platformy, nových modelov, no primárne akoby nešlo o samotné autá ale o to, čo si so sebou vezú. Nuž darmo, už pred pätnástimi rokmi sme s ne-nadšením hovorili o budúcnosti áut ako o dobe, keď motory, ich objem, umiestnenie a prevodovky prestanú byť dôležité a autá sa premenia na počítače na kolesách, pri ktorých bude najdôležitejší výkon procesoru a veľkosť uhlopriečky.
No a Mercedes to do bodky plní. Teda, možno nie do každej bodky, pretože aj keď väčšina „bežných” modelov, ktoré sa v súčasnej technologickej ofenzíve objavili nevie až tak zaujať objemom motora a jeho silou, Trieda S zostáva výnimkou. Tá si aj po facelifte ponecháva to, čo ju zdobilo aj predtým – poriadne spaľovače pod dlhou prednou kapotou. K tomu ale pridáva všetky tromfy doteraz predstavených modelov vrátane supermozgu, či superobrazovky. A na dôvažok je nová Trieda S prvým Mercedesom s osvetlenou vztýčenou hviezdou.
Vztýčená hviezda
Hviezda nad maskou chladiča bola dlho považovaná za typický znak Mercedesu, avšak nie každý Mercedes takúto hviezdu nosí a už vôbec nie každý Mercedes ju nosiť môže. To platí najmä o tej novej osvetlenej. Okrem osvetlenej mriežky chladiča si bude nová S-klassa svietiť do temnoty aj osvetlenou hviezdou.
No a aby toho nebolo málo, S-ko prichádza aj s novými ešte o generáciu vylepšenými Digitálnymi svetlometmi s mikro-LED technikou, ktorá ponúkne až o 40% väčší osvetlený priestor, ale pozor, osvetlený priestor vo vysokom rozlíšení. Dosah svetiel je až do 600 metrov pred vozidlo bez toho, aby bol akýkoľvek iný účastník cestnej premávky oslnený.