Na Slovensku sa predáva menej havarovaných áut než v Česku

Na Slovensku sa predáva menej poškodených a havarovaných ojazdených áut než v Českej republike. Vyplýva to zo štatistík spoločnosti Cebia, ktorá overuje históriu vozidiel. Zatiaľ čo v Česku má za sebou poistnú udalosť približne 60 percent predávaných vozidiel, na Slovensku je to 55 až 56 percent.
Podiel poškodených áut
„Naše dlhodobé zistenia ukazujú, že ojazdené autá predávané v Českej republike boli v minulosti častejšie účastníkmi nehôd alebo poškodené,“ uviedol riaditeľ spoločnosti CebiaMartin Pajer. Podľa neho rozdiel predstavuje približne štyri vozidlá zo sto, čo v slovenských podmienkach znamená asi 10 500 áut ročne.
V júli mali vysoký podiel poškodených áut značky BMW (takmer 70 % na Slovensku, 68,8 % v ČR), Audi (61 % a 69,7 %) či Mercedes-Benz (64,3 % a 62,3 %). Z bežnejších značiek bolo na Slovensku poškodených 57,8 % vozidiel Škoda, zatiaľ čo v Česku 64,4 %. U značky Volkswagen to bolo 52,6 % oproti 56 %.
„V júli tohto roku sme odhalili na Slovensku častejšie škodové udalosti u vozidiel značiek Fiat, Honda, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Renault a Volvo, zatiaľ čo v Českej republike boli častejšie po škodovej udalosti vozidlá značiek Audi, Citroën, Hyundai, Mazda, Seat, Škoda, Tesla, Toyota a Volkswagen. Ostatné značky boli v oboch krajinách vyvážené,“ dodal Pajer.
Luxusné značky
Cebia tiež uvádza, že v Česku je priemerný počet poškodení na jedno auto mierne vyšší, a to 1,3 až 1,4 oproti slovenským 1,2 až 1,3. Prémiové a luxusné značky ako BMW, Audi či Mercedens-Benz vykazujú vyššiu frekvenciu poistných udalostí.
„Je to logické. Tí, ktorí si ich kupujú, nechcú pokračovať v jazdení poškodenými vozidlami. Okrem toho ľudia často jazdia rýchlejšie ako inými vozidlami, čo má určitý vplyv na frekvenciu nehôd. Tiež sa oplatí dovážať tieto autá zo zahraničia a lacno ich opravovať. Zisk je potom oveľa väčší ako pri bežnejších vozidlách,“ vysvetlil riaditeľ spoločnosti Cebia.
Podľa Pajera skrývanie vážnych aj menej závažných nehôd patrí k najčastejším podvodom pri predaji ojazdených áut. Kupujúcim preto odporúča preveriť históriu vozidla prostredníctvom databáz, ako aj fyzickou kontrolou nezávislým odborníkom.