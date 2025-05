Slovenský trh ojazdených áut ponúka drahšie, no novšie vozidlá ako český. Kto pri ich predaji manipuluje viac?

Český trh s ojazdenými autami ponúka v priemere staršie, viac jazdené a lacnejšie vozidlá než slovenský. Dôvodom je najmä rozdielna legislatíva a preferencie kupujúcich v oboch krajinách. Tie sú rozdielne napríklad v preferovaných palivách, farebných preferenciách, ale rozdiely sú aj v miere používania podvodných praktík.

Priemerný vek presiahol deväť rokov

Podľa údajov spoločnosti Cebia, ktorá monitoruje trh s ojazdenými vozidlami, sa v prvom kvartáli tohto roka predávali v Česku autá v priemernom veku 9,4 roka, kým na Slovensku to bolo len 9,1 roka. Výraznejší rozdiel však bol pri autách dovezených zo zahraničia. V Česku tvorili vozidlá staršie ako 10 rokov takmer polovicu dovozov (49,35 %), zatiaľ čo na Slovensku len 29,95 %.

Až štvrtina dovezených áut v ČR bola dokonca staršia ako 15 rokov. „Hlavným dôvodom, prečo sa na Slovensko dovážajú mladšie a drahšie vozidlá, je registračný poplatok pri prvej registrácii vozidla na Slovensku. Výška poplatku je odstupňovaná podľa objemu motora a ekologickosti prevádzky vozidla, čo robí dovoz starších a menej ekologických áut menej výhodným,“ vysvetlil riaditeľ spoločnosti Cebia Martin Pajer.

Slováci sú na diesel, Česi na benzín

Aj napriek menšiemu počtu dovezených vozidiel (v SR 13 737 ks oproti 34 464 ks v ČR) sú na Slovensku priemerné ceny vyššie – okolo 11 800 eur oproti približne 11 500 eur v Čechách. Vyššie ceny súvisia s nižším vekom vozidiel, väčším podielom prémiových značiek a vyšším zastúpením elektroáut a hybridov. Na Slovensku je každé 32. predané ojazdené auto elektromobil. V Čechách až každé 46, a keď prirátame aj hybridy, ide až o každé 13. auto na Slovensku a 20. v Čechách.

Zaujímavosťou je aj rozdiel v preferovaných palivách – Slováci stále preferujú diesel (54,98 % vs. 47,80 % v ČR), zatiaľ čo v Česku vedie benzín (46,03 % vs. 36,33 % v SR). Slovenské ojazdené autá majú tiež nižší priemerný nájazd (146 000 km oproti 151 000 km v ČR) a predajú sa rýchlejšie – v priemere za 59 dní (v ČR za 67 dní).

Dominujú škodovky a Volkswagen

Pokiaľ ide o najpredávanejšie modely, na oboch trhoch dominujú značky Škoda a Volkswagen – najmä Octavia, Fabia, Superb, Golf a Passat. Na Slovensku sa však do TOP 10 dostali aj prémiové modely ako Audi A6 či BMW 5, zatiaľ čo v Českej republike boduje skôr lacnejšie BMW 3. Slováci častejšie kupujú aj vozidlá Hyundai a Kia.

Farebné preferencie sa tiež mierne líšia – Slováci častejšie siahnu po bielych autách (24,75 % vs. 20,03 % v ČR), zatiaľ čo v Česku vedú strieborné, modré a červené odtiene. Zaujímavosťou tiež je, že v Česku predajcovia častejšie tvrdia, že ide o vozidlo po prvom majiteľovi (45,41 %), no tieto informácie sú často nepravdivé. Na Slovensku sa s týmto údajom manipuluje menej často, no stále ide o výrazný podiel (31,28 %).