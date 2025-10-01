Slovenskí kupujúci preplatia kvôli stočeným tachometrom ročne až 108 miliónov eur

Vyplýva to z údajov spoločnosti Cebia, ktorá sa venuje preverovaniu histórie vozidiel.
Ivan Kriššák
Redaktor regionálnej redakcie
Autá, automobily, vozidlá
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Slovensko Slovensko Ekonomika z lokality Slovensko

Manipulácie s tachometrami pripravujú slovenských kupujúcich ojazdených áut každoročne o približne 108 miliónov eur. Ide o sumu, ktorú motoristi preplatia oproti reálnej cene vozidiel s vyšším kilometrovým nájazdom, ako aj o náklady na následné opravy a údržbu. Vyplýva to z údajov spoločnosti Cebia, ktorá sa venuje preverovaniu histórie vozidiel.

Vyššia cena áut

Ako uviedol riaditeľ spoločnosti Cebia Martin Pajer, stočený tachometer má na Slovensku menej ako pätina predávaných ojazdených áut.

„Ak vezmeme do úvahy 18 percent ročne predaných áut a vynásobíme ju priemerným navýšením ceny 2 300 eur, dostaneme sa k záveru, že slovenskí kupujúci preplatia až 108 miliónov eur,“ skonštatoval Pajer.

Podľa neho je situácia na Slovensku síce vážna, ale v porovnaní so zahraničím relatívne priaznivejšia. V Českej republike dosahuje ročná škoda pre kupujúcich až 472 miliónov eur, v Holandsku 700 – 800 miliónov eur a v Nemecku okolo šesť miliárd eur, čo v prepočte prináša navýšenie o 3 000 eur na stočený kilometer. „Je to dané tým, že sa tam predávajú mladšie prémiové a luxusné vozidlá, a celkovo je cena ojazdených áut vyššia,“ dodal Pajer.

Rýchlosť predaja

Najväčšie riziko stočených kilometrov podľa Cebie predstavujú autá dovezené zo zahraničia. Problém sa týka všetkých značiek a modelov, pričom častejšie sú stočené tie, o ktoré je najväčší záujem. Často ide o menšie úpravy tachometra, nezriedka opakované.

„Napríklad, ak má auto najazdených 210-tisíc kilometrov, predajca ho stočí napríklad len o 15-tisíc kilometrov, aby ho lepšie predal. Existujú psychologické hranice pre kupujúcich, ktoré majú vplyv na rýchlosť predaja auta,“ vysvetlil Pajer.

Malé stočenia sú zaznamenávané aj u áut na operatívny lízing, kde nájomca nechce prekročiť povolený počet najazdených kilometrov. Priemerné stočenie tachometra sa podľa údajov Cebie pohybuje okolo 103-tisíc kilometrov.

