Osobných áut na slovenských cestách pribúda, rastie však aj priemerný vek vozidiel a emisie z dopravy

V roku 2024 bolo na Slovensku v premávke viac ako 2,7 milióna osobných vozidiel, čo je takmer trikrát viac ako pred 30 rokmi. Okrem počtu rastie aj priemerný vek áut, ktorý v minulom roku dosiahol takmer 14 rokov. Vyplýva to z analýzy Inštitútu finančnej politiky (IFP), podľa ktorého kombinácia starnúceho vozového parku a neustáleho pribúdania áut prispieva k zvyšujúcim sa emisiám skleníkových plynov z dopravy.
Osobné autá vedú
Ako vyplýva zo zverejnených údajov, osobné autá tvoria 80 percent vozového parku na Slovensku. Na konci roka 2024 bolo z 3,4 milióna vozidiel takmer 2,74 milióna osobných automobilov kategórie M1. Druhú najvyššiu kategóriu tvorili dodávky – nákladné vozidla do 3,5 tony s 294-tisíc kusmi, nasledujú motorky, trojkolky a štvorkolky, ktorých bolo 204-tisíc.
Trendy na európskom trhu s ojazdenými autami
Traktorov a pracovných strojov evidovali 88-tisíc a nákladných vozidiel nad 3,5 tony 78-tisíc. Zvyšných 8 000 vozidiel tvorili autobusy a iné osobné vozidlá nad deväť miest. Trh s autami síce posledných päť rokov mierne stúpa, no podľa IFP sa po šoku z koronakrízy stále úplne nespamätal.
Priemerný vek áut
V minulom roku dosiahol počet nových osobných automobilov 92-tisíc kusov. Je to o 4 000 kusov viac ako v roku 2023. Pred pandémiou sa však v roku 2019 na Slovensku predalo o 10-tisíc nových vozidiel viac, teda 102-tisíc kusov. Individuálne bolo vlani dovezených 64-tisíc vozidiel, o 5 000 menej ako pred piatimi rokmi a o tisíc viac ako vlani.
Dovoz áut na Slovensko a európske trendy
Priemerný vek osobných automobilov na Slovensku vlani stúpol na 13,9 rokov. Pokračuje tak trend zvyšujúceho sa veku vozidiel. Fyzické osoby vlastnili vozidlá staré v priemere 15,6 rokov, právnické osoby a živnostníci majú v priemere sedemročné autá.
Bezemisné vozidlá
„Každé štvrté auto na Slovensku má pritom viac ako 20 rokov a novšie modely prevažne vlastnia firmy,“ uviedol IFP.
Viac než 90 percent áut na Slovensku stále jazdí na benzín alebo naftu, zatiaľ čo elektromobily tvoria menej ako percento flotily. V porovnaní s ostatnými krajinami EÚ Slovensko zaostáva v prechode na bezemisné vozidlá. Kým na Slovensku tvorili elektromobily v roku 2024 len 2,4 percent nových áut, v EÚ to bolo päťnásobne viac.
„Zároveň je Slovensko už dva roky po sebe krajinou s najvyššími priemernými emisiami nových áut,“ konštatuje inštitút v analýze.