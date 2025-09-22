Populárny slovenský model Kia Ceed končí. Náhrada prichádza z Ameriky. Bude väčšia a prémiovejšia - FOTO

Model Kia K4 je novinkou, ktorá sa v USA predstavila na autosalóne v New Yorku v marci minulého roka. Model schádza z výrobnej linky v Mexiku a v USA a v Kanade existuje aj v karosérii typu sedan.
K nám (zatiaľ) prichádza ako hatchback. Avšak medzi Ceedom, ktorý nahradí a K4 je pomerne veľký skok. Nielen v tom, že Ceed sa od svojho vzniku vyrábal na Slovensku a K4 je dovoz z Mexika, ale aj v tom, že K4 je väčšie a vybavenejšie auto. Je to skrátka hatchback v americkom štýle.
K4 – viac miesta, väčšie auto
Kia Ceed sa v ostatnej generácii už síce nevyrábala ako trojdverové športovo strihnuté kupé, no karosárskych verzií malo auto až-až. Okrem klasického hatchbacku s celkovou dĺžkou 4325 mm a kombi (Sportswagon) s dĺžkou 4605 mm bol v ponuke aj unikátny športový Proceed s rovnakou dĺžkou ako kombi v karosérii štýlu shooting brake, a tiež obľúbený Xceed ako crossover so zvýšenou svetlosťou (4395 mm).
Práve posledný menovaný zostáva ešte vo výrobe, no aj jeho dni sú podľa našich informácií zrátané. V Žiline totiž prechádzajú na výrobu elektrických modelov. Ak by ste ale túžili po odchádzajúcich verziách Ceedu, stále sa dajú nájsť na skladoch.
Ale späť k téme. Nová K4 má na dĺžku 4440 mm, čo je viac ako Ceed hatchback, Xceed, avšak menej ako Sportswagon a Proceed. Práve dĺžka je v tomto prípade dôležitým parametrom, pretože podčiarkuje to, čo Kia tvrdí v tlačovej správe – a síce tento hatchback má naozaj výrazne navýšené miesto pre pasažierov vzadu.
Vo svojej podstate nám pripomína model Opel Signum, ktorý kedysi tiež chcel ponúknuť prémiový zážitok a priestor v karosérii v nižšej strednej triede. Viac miesta pre pasažierov vzadu je obzvlášť pre tých, ktorí jazdili s hatchbacom a Xceedom celkom žiaduca zmena. Naznačuje to aj rázvor z kategórie vyšších segmentov s dĺžkou 2720 mm.
Most medzi C a D
Kia K4 má byť podľa vyjadrení výrobcu pojítkom medzi našim tradičným európskym segmentom C – nižšia stredná trieda a segmentom D – stredná trieda. Kým C-čku sa v Európe hovorí aj “Trieda Golf” stredná trieda je dnes už zastúpená skôr crossovermi a SUV modelmi, než klasickými nízkymi autami – tie sa vzhľadom na prudký pokles záujmu konzumentov o strednú triedu presunuli o triedu vyššie (alebo sa o to aspoň snažia). K takým autám patrí Toyota Camry, či Škoda Superb.
Dnes je tak zástupcom segmentu C skôr Škoda Octavia a tam aj výpočet končí. Kia Ceed vo svojom hatchback štýle ponúkala solídny batožinový priestor s kapacitou 395 litrov. K4 ju v tom môže tromfnúť, pretože jej kufor má pekných 438 litrov. Píšeme môže, pretože vzhľadom na európske prísnejšie emisné limity bude K4 k dispozícii aj vo verzii mild-hybrid.
A keďže sa pri K4 pôvodne s mild-hybridom nerátalo, batéria je umiestnená v kufri a znižuje jeho objem o 110 litrov – na 328 l. To v preklade znamená, že prídete o jedno poschodie kufra. Ak vám ale na objeme za piatymi dverami záleží, nekúpte si mild-hybrid. Ten vám naopak poslúži v prípade, že je pre vás najdôležitejšia spotreba.
Kia K4: európska motorová injekcia nezmenila všetko
K4 si do Európy neprivezie motorovú paletu z USA, kde ponúka ako 1,6 litrový atmosférický motor, tak dvojlitrový neprepĺňaný štvorvalec 2,0 MPi. Tieto jednotky si v EÚ škrtá a nahrádza ich 1,0 litrovým T-GDi už dobre známym práve zo Ceedu a ďalších modelov koncernu Hyundai-Kia. K dispozícii bude prepĺňaný trojvalec ako s manuálnou 6-stupňovou, tak so 7-stupňovou DCT prevodovkou.
Práve druhá menovaná verzia s automatom bude doplnená o mild-hybrid. Finále motorovej ponuky tvorí prepĺňaný 1,6 litrový štvorvalec s výkonom 150 alebo 180 koní. Predpokladom je, že sa bude viazať na vyššie výbavy, najvýkonnejšia verzia tak vlastne nahradí Proceed a to aj vďaka športovo ladenej výbave GT-Line s 18-palcovými diskami. Budúci rok do ponuky ešte pribudne fullhybrid bez potreby nabíjať zo zástrčky.
Dizajn a výbava
Kia K4 prináša medzi hatchbacky v Európe viac miesta vzadu, ale tiež moderný dizajn súčasných áut značky s dizajnovou filozofiou spojenia protikladov. Výbava K4 je naozaj bohatá vrátane pokročilých asistenčných systémov ADAS. V kabíne nájdete hneď trojicu displejov.
Digitálny prístrojový štít má 12,3 palca, rovnako tak displej infotainmentu a k nim ešte patrí 5,3 palcový displej na ovládanie HVAC – vzduchotechniky. Konektivita so smartfónom je bezdrôtová, kamera okolo auta je 360°, audio je od Harman Kardon a k tomu celému patria OTA aktualizácie, digitálny kľúč (cez smartfón), hlasová asistentka “Ahoj Kia” s podporou AI a ďalšie.