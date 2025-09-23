PMÚ schválil koncentráciu na trhu automotive, Tata Autocomp získal kontrolu nad IAC Group Slovakia

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) schválil dňa 16. septembra 2025 koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly spoločnosti Tata Autocomp Systems Limited (Pune, India) nad firmou IAC Group (Slovakia) s.r.o. so sídlom v Lozorne.
Skupina TATA pôsobí v oblasti dodávok automobilových komponentov, pričom na Slovensku sa zameriava najmä na odvzdušňovacie ventily. IAC Group (Slovakia) sa venuje výrobe a dodávkam komponentov ako obloženia panelov dverí, prístrojových panelov, stredových konzol, obloženia batožinového priestoru a stĺpikov.
PMÚ posúdil koncentráciu ako konglomerátnu a po analýze postavenia účastníkov na dotknutých trhoch v Slovenskej republike dospel k záveru, že táto transakcia nevyvoláva obavy z narušenia hospodárskej súťaže. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 17. septembra 2025.