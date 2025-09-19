Pokles oproti vlaňajšku. Minulý mesiac bolo zaregistrovaných takmer šesťtisícsedemsto nových áut

V auguste zaznamenal Zväz automobilového priemyslu (ZAP) SR registrácie nových osobných automobilov s celkovým počtom 6 679 vozidiel. Medziročne predstavujú registrácie nových osobných vozidiel pokles o šesť percent.
V kategórii M1 vedie medzi osobnými vozidlami aj naďalej Škoda, ktorej podiel sa však medzimesačne znížil o vyše štyri percentá na 17,26 percent. Na druhom mieste sa udržal Volkswagen, ktorý naopak stúpol o poldruha percenta na 11,74 percent a na tretej priečke je rovnako ako v júli Kia s 10,2 percentami. Svoje pozície si udržali aj štvrtá Toyota s 9,19 percentami a piaty Hyundai s 8,47 percent.
Renault sa vrátil na prvé miesto
Medzi malými úžitkovými automobilmi kategórie N1 sa na prvé miesto vrátil Renault, ktorý z júlových 15 percent stúpol na augustových 24,2. Druhá je Toyota, ktorá naopak klesla z 21,25-percentného podielu na 19,57 percent.Tretiu priečku si udržal Ford, ktorý stúpol z 11,56 percent na 15,12 percent.
Predaj jazdených dodávok a pick-upov rýchlo rastie, za trendom stojí najmä záujem podnikateľov
Registrácie kategórie N1 dosiahli v predchádzajúcom mesiaci celkovo počet 562 vozidiel, čo oproti rovnakému mesiacu minulého roka s počtom vozidiel 634 predstavuje pokles o 11,36 percent.
Pribudlo deväť nových autobusov
Registrácie v kategórii N2 nákladných automobilov do 12 ton zaznamenali v uplynulom mesiaci úroveň 19 vozidiel, čo je oproti vlaňajšku pri počte 24 vozidiel medziročný pokles o 20,83 percent. S takmer 32 percentami je spomedzi značiek najviac registrovaný Fiat.
Kategória N3 nákladných vozidiel nad 12 ton zaznamenala celkový výsledok 184 vozidiel, čo je oproti rovnakému obdobiu minulého roka so 181 vozidlami mierny nárast necelých dvoch percent. Spomedzi značiek sa najviac darilo Mercedes-Benz Trucks s takmer 37 percentami. V kategóriách autobusov M2 a M3 sa v auguste zaregistrovalo deväť autobusov, čo v porovnaní s rokom 2024 so štyrmi autobusmi predstavuje nárast 125 percent. S vyše polovičným podielom vedie medzi značkami Setra.