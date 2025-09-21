Viezli ste sa už niekedy v elektrickom aute? Jazda elektromobilom zmení váš postoj, skôr k lepšiemu

Až 62 percent ľudí na Slovensku zatiaľ nemá osobnú skúsenosť s jazdou v plne elektrickom aute. Elektromobil pritom šoférovalo len 11 percent respondentov, ďalších 27 percent sa v ňom viezlo ako spolujazdec. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu agentúry 2muse pre spoločnosť Škoda Auto Slovensko. Prieskum sa uskutočnil v prvej polovici júla na reprezentatívnej vzorke 1018 respondentov na Slovensku.
Z prieskumu vyplynulo, že štyria z desiatich opýtaných nemali doteraz reálnu možnosť viesť sa v elektromobile, ďalšia štvrtina nemá o túto tému ani záujem. Jazda elektromobilom pritom mení postoje.
Niektorých nepresvedčí nič
Ako uviedol vedúci marketingu a produktu Škoda Auto Slovensko Michal Pres, až 31 percent opýtaných po vyskúšaní elektromobilu zmenilo názor k lepšiemu, zhoršenie uviedlo 20 percent. „Stále tu prevláda skôr pozitívny než negatívny pohľad po reálnej skúsenosti s elektromobilom,“ skonštatoval Pres.
Na Slovensku je ale ešte dosť skeptikov, ktorí nie sú s témou elektromobility dostatočne stotožnení. „S tvrdením ´Nič by ma nepresvedčilo, že elektromobil je dobré auto´ rozhodne súhlasí 13 percent a skôr súhlasí 19 percent opýtaných. Naopak, skôr s tým nesúhlasí 17 percent a 13 percent vôbec. Zvyšných 38 percent k tomu zaujali neutrálny postoj,“ komentovala manažérka z agentúry 2muse Barbora Hrapková Šlosárová.
Rolu zohráva aj zvedavosť
Z vlastností plne elektrických áut najviac ľudí oslovila tichá jazda, ekologickosť, výrazne nižšie náklady na prevádzku pri domácom nabíjaní, moderné technológie a tiež rýchla akcelerácia či menej servisovania. Medzi bariérami zase dominujú obavy z dĺžky nabíjania či znižovania dojazdu pri používaní kúrenia a klimatizácie. Väčšina opýtaných sa zhodla, že elektromobily sú oveľa obratnejšie a efektívnejšie v mestských podmienkach, no majú limity na diaľnici pri vyšších rýchlostiach.
Tretine respondentov sa v súvislosti s elektromobilom spája pocit zvedavosti. „Nie je veľkým prekvapením, že pri pocitoch spájaných s elektromobilmi spomenulo najviac opýtaných zvedavosť, stále totiž táto téma v spoločnosti nie je úplne etablovaná. Takže je tu priestor na spoznávanie a búranie mýtov,“ dodal Pres.