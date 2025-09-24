Trendy na európskom trhu s ojazdenými autami

Európsky trh s ojazdenými vozidlami prechádza v posledných rokoch významnými zmenami, ktoré ovplyvňujú nielen predajcov a výrobcov, ale aj bežných spotrebiteľov. Rýchly technologický vývoj, rastúca digitalizácia predaja a meniace sa preferencie zákazníkov formujú nové pravidlá hry. Po období silného rastu cien počas pandémie prišla cenová korekcia, ktorá ovplyvnila dostupnosť aj rozhodovanie kupujúcich. Významný podiel na týchto zmenách má aj stále intenzívnejšia diskusia o budúcnosti elektrických áut, ktorých ceny a hodnota na trhu zažívajú turbulentné obdobie.
Slovensko, ako významný hráč v automobilovom priemysle a zároveň krajina s vysokým podielom dovozu ojazdených vozidiel, čelí týmto trendom s vlastnou dynamikou. Rastúca dostupnosť vozidiel zo zahraničia, výhodné ceny a pokročilé možnosti financovania lákajú čoraz viac kupujúcich.
V spoločnosti Autonakľúč sledujeme tieto vývojové línie pozorne. Našou prioritou je pomôcť slovenským vodičom zorientovať sa v rýchlo sa meniacom prostredí, vybrať si kvalitné a bezpečné vozidlo a zároveň vyhnúť sa rizikám, ktoré číhajú pri nekontrolovanom dovoze či online nákupoch bez odborného poradenstva.
Celkový vývoj trhu
Európsky trh s ojazdenými autami dosiahol v roku 2024 hodnotu 725,3 miliardy USD. Podľa odhadov by mal v období 2025 až 2034 rásť priemerným ročným tempom 4,6 %, čo naznačuje stabilný a dlhodobý rast trhu. Za týmto vývojom stojí niekoľko zásadných socioekonomických faktorov, ktoré formujú správanie spotrebiteľov a smerovanie celého automobilového sektora.
Rozdiely v krajinách EÚ
Hoci európsky trh s ojazdenými autami vykazuje celkovo pozitívny trend, situácia v jednotlivých krajinách sa výrazne líši. Zatiaľ čo niektoré štáty zažívajú rast transakcií a oživenie dopytu, iné zápasia s nadbytkom ponuky, cenovým tlakom či stagnáciou. V prvom štvrťroku 2025 zaznamenali najväčšie automobilové trhy v Európe pozitívny vývoj v raste objemu predaja ojazdených vozidiel.
Tri z najväčších automobilových krajín – Francúzsko, Nemecko a Taliansko – hlásili v úvode roka pokles registrácií nových vozidiel. Tento trend odráža pokračujúcu ekonomickú neistotu a zmenu spotrebiteľského správania, kde zákazníci volia skôr lacnejšie, no funkčné alternatívy. Naproti tomu Španielsko a Spojené kráľovstvo zaznamenali mierny rast v predaji nových áut, čo poukazuje na regionálne rozdiely v odolnosti a dynamike trhu.
Napriek odlišnostiam sa všetkých päť kľúčových európskych trhov (tzv. „big five“ Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko a Veľká Británia) vykazujú jednotný trend a to dopyt po ojazdených vozidlách rástol. Čoraz viac spotrebiteľov sa rozhoduje pre staršie modely ako svoju ďalšiu voľbu, a to z dôvodov dostupnosti, širšej ponuky, a flexibilnejších možností financovania. Tento vývoj znamená, že ojazdené vozidlá sa stávajú dominantným segmentom európskeho trhu.
Aj keď medziročné porovnanie za prvý kvartál prináša pozitívny obraz už druhý rok po sebe, bližší pohľad na mesačné údaje ukazuje, že trh nie je celkom stabilný. Tieto výkyvy môžu naznačovať, že trh sa, no nie je úplne odolný voči vonkajším vplyvom akými sú inflácia, regulácie či zmeny v ponuke nových vozidiel.
Rast trhu s ojazdenými vozidlami vo Francúzsku bol sprevádzaný výkyvmi
Francúzsky automobilový trh zažil v úvode roka 2025 zaujímavý vývoj. Kým predaj nových vozidiel klesol najvýraznejšie zo všetkých veľkých európskych trhov a to o 7,8 %. Dôvod bol predovšetkým prudký pokles registrácií benzínových áut. Naopak, trh s ojazdenými autami zaznamenal mierny rast o 2 %. Najpopulárnejším pohonom zostáva diesel, ktorý si aj v marci udržal 45 % podiel na trhu. Napriek tomu však predaj dieselových vozidiel medziročne klesol o 7 %, zatiaľ čo benzínových áut ubudlo o 4 %. Zaujímavé je, že elektromobily získali v marci menej než 15 % podiel na trhu s ojazdenými autami. Tento podiel svedčí o tom, že prechod k udržateľnejšej mobilite vo Francúzsku síce prebieha, ale tempo v segmente jazdených áut zostáva zatiaľ pomalšie.
Najvýraznejší rast na trhu s vozidlami bol zaznamenaný v Španielsku
V prvom štvrťroku 2025 sa Španielsko sme evidovali najrýchlejšie rastúci trh spomedzi veľkých európskych krajín, pokiaľ ide o registrácie nových aj ojazdených vozidiel. Predaj nových áut vzrástol o 14,1 %. Rovnako dynamický bol aj sektor jazdených áut, ktorý zaznamenal nárast o 8,6 %. Zaujímavosťou je , že autá staršie ako 15 rokov, predstavovali viac než 40 % všetkých predajov ojazdených vozidiel. Tento fakt je v rozpore s ambíciou krajiny znížiť priemerný vek vozového parku, čo môže vytvárať tlak na regulačné orgány, aby podporili obnovu vozidlového fondu. Z hľadiska pohonov dominuje diesel si aj naďalej drží dominantné postavenie s podielom 50,8 %. Nasleduje benzínový pohon s 36,7 % podielom na trhu. Ostatné typy pohonov (elektrické, hybridné a alternatívne) získali 12,5 % podiel na trhu. Celkovo Španielsko v úvode roka 2025 ukazuje, že kombinácia štátnych stimulov, stabilného dopytu a dostupnosti vozidiel vie zabezpečiť najsilnejší rast naprieč európskymi trhmi.
Nemecko zaznamenalo mierny rast trhu s ojazdenými autami v tieni poklesu predaja nových vozidiel
Nemecký automobilový trh vstúpil do roka 2025 s protichodným vývojom v dvoch kľúčových segmentoch. Kým registrácie nových áut klesli o 4,3 %, trh s ojazdenými vozidlami mierne posilnil. V prvom štvrťroku vzrástol o 0,6 %, čo predstavuje 1,64 milióna transakcií. Dôležitým faktorom, ktorý komplikuje hlbšiu analýzu vývoja preferencií zákazníkov, je skutočnosť, že nemecký Spolkový úrad pre motorové vozidlá (KBA) nezverejňuje údaje o transakciách s ojazdenými autami podľa typu pohonu. Celkovo možno povedať, že nemecký trh s ojazdenými vozidlami si udržal stabilitu, no tempo rastu je veľmi mierne.
Taliansko reprezentuje stabilný rast trhu s ojazdenými vozidlami
Taliansky automobilový trh v prvom štvrťroku 2025 ukázal svoju odolnosť. Kým predaj nových vozidiel klesol o 1,6 %, segment ojazdených áut zaznamenal stabilný rast o 4,7 %. Tento vývoj odráža pokračujúci trend, v ktorom si talianski spotrebitelia čoraz častejšie vyberajú jazdené vozidlá ako cenovo výhodnejšiu alternatívu. Zatiaľ čo segment nových áut zápasí s miernym útlmom, jazdené vozidlá si nachádzajú cestu k širšiemu publiku. Dôvodom môže byť kombinácia inflačných tlakov, vyšších cien nových áut a priaznivejšej dostupnosti kvalitných ojazdených vozidiel na trhu. Talianski zákazníci sú známi opatrným spotrebiteľským správaním, čo ich v období neistoty ešte viac motivuje k voľbe jazdeného vozidla.
Rekordný objem predaja a výrazný rast elektromobilov vo Veľkej Británii
Trh s ojazdenými vozidlami vo Veľkej Británii dosiahol v prvom štvrťroku 2025 historický míľnik. Predalo sa tu 2,02 milióna ojazdených vozidiel, čo je prvýkrát od začiatku pandémie. Tento výsledok predstavuje medziročný nárast o 2,7 %.
Trh s novými vozidlami v Spojenom kráľovstve rástol o 6,4 %, a to predovšetkým vďaka výraznému nárastu v marci, ktorý vykompenzoval slabší výkon počas januára a februára. Tento trend mal priaznivý vplyv aj na sekundárny trh a teda jazdené vozidlá sa dostali do obehu rýchlejšie, čím sa zvýšila ich dostupnosť pre koncových spotrebiteľov. Aj keď vozidlá so spaľovacími motormi (benzín a diesel) stále tvoria 90,5 % trhu s ojazdenými autami, ich kombinovaný trhový podiel medziročne klesol o 2,4 percentuálneho bodu. Najvýraznejší rast v Spojenom kráľovstve zaznamenali elektrické ojazdené vozidlá. Veľká Británia tak vstúpila do roku 2025 s rekordnou dynamikou na trhu ojazdených áut, pričom trend elektrifikácie naznačuje, že dopyt po moderných technológiách sa prenáša aj do segmentu
Čo to znamená pre Slovákov?
Slovensko ako významný výrobca automobilov (s produkciou takmer 1 milióna vozidiel ročne) má pevné miesto na európskej automobilovej mape. Zároveň je však aj aktívnym účastníkom stredoeurópskeho trhu s ojazdenými autami, ktorý čoraz viac ovplyvňujú trendy prichádzajúce zo západnej Európy. Jedným z hlavných dôvodov je cenová dostupnosť ojazdených vozidiel, ktorá ich robí atraktívnejšou voľbou v porovnaní s novými autami.
Pri výbere typu vozidla však platia odlišné stratégie. Klasické spaľovacie vozidlá (benzín/diesel), ako sú populárne modely značiek Škoda, Volkswagen či Toyota. Naopak, elektrické vozidlá (EV) sú na Slovensku zatiaľ menej výhodné. Ich rýchla amortizácia, absencia dotácií na jazdené modely a obmedzený trh robia z ich nákupu zložitejšie rozhodnutie.
Rast dovozu ojazdených vozidiel na Slovensko
Podľa TASR bolo v období od januára do marca 2025 bolo na Slovensko dovezených celkovo 13 737 ojazdených osobných automobilov. Až 70 % z nich tvorili vozidlá mladšie ako desať rokov, čo poukazuje na pokračujúci záujem o novšie jazdenky. Zvyšných 30 % predstavovali staršie autá, pričom vozidlá staršie ako 15 rokov dosiahli podiel 13,83 %. Priemerný vek všetkých dovezených ojazdených áut dosiahol 9,1 roka, čo potvrdzuje zvyšujúci sa záujem o „mladšie“ jazdené vozidlá.
Podľa štatistík MVSR za prvých sedem mesiacov roku 2025 dovoz osobných vozidiel na Slovensko rastie. Zatiaľ čo v januári bolo dovezených 4 467 vozidiel, v marci už toto číslo prekročilo hranicu 5 000 (5 383 vozidiel) a v júli sa vyšplhalo až na rekordných 5 806 vozidiel. Celkový počet dovezených vozidiel v období od januára do júla tak dosiahol 37 374 kusov. Tento rast možno pripísať viacerým faktorom, sezónnemu oživeniu trhu, zlepšujúcim sa podmienkam pre dovoz, ale aj rastúcemu dopytu po ojazdených vozidlách.
Podobný trend možno sledovať aj pri individuálnom dovoze vozidiel do Bratislavského kraja, kde sa počet registrácií postupne zvyšoval z januárových 766 vozidiel na 1 209 vozidiel v júli. Výrazný nárast nastal už v marci, keď počet registrácií v Bratislave prvýkrát v roku prekročil hranicu 1 000 (1 092 registrácií), pričom od tohto momentu sa tento trend stabilne udržal počas nasledujúcich mesiacov. Celkovo sa za sledované obdobie v Bratislave zaregistrovalo 7 084 dovezených vozidiel, čo predstavuje približne 19 % zo všetkých individuálne dovezených áut v rámci Slovenska. Tento podiel potvrdzuje dôležitú úlohu Bratislavy ako jedného z hlavných centier trhu s ojazdenými autami.
Z dát je zrejmé, že trh s dovozom áut sa v roku 2025 vyvíja pozitívne a rastie. Zároveň však tento trend kladie zvýšené nároky na kontrolu kvality, právneho stavu a transparentnosti celého procesu dovozu. Najmä pri individuálnych dovozoch, ktoré majú potenciál ovplyvniť kvalitu sekundárneho trhu.
Zvýšené riziká dovozu, najmä podvody
Dynamický rast dovozu ojazdených vozidiel na Slovensko prináša nielen výhody, ale aj vážne riziká. Predovšetkým v oblasti transparentnosti a kvality predávaných áut. Zatiaľ čo širší výber a konkurencia sú pre kupujúcich výhodou, zvýšený podiel dovezených áut zvyšuje pravdepodobnosť narazenia na podvodne upravené alebo poškodené vozidlá. Kúpa ojazdeného auta z individuálneho dovozu zo zahraničia patrí medzi najrizikovejšie spôsoby obstarania vozidla. Najčastejšími problémami sú stáčanie kilometrov (až 90 % prípadov), zatajené havárie, neodborné opravy či daňové podvody, ktoré môžu vyústiť až do zabavenia vozidla. Odborníci z Autonakľúč preveria vozidlo po technickej aj právnej stránke, skontrolujú históriu, najazdené kilometre, servisné záznamy a právny stav. Kupujúci sa tak vyhne riziku, že natrafí na skryté vady alebo vozidlo v pátraní.
Ako rozpoznať spoľahlivého dovozcu?
Staršie a lacnejšie dovážané vozidlá môžu byť lákavé cenou, no často prichádzajú bez záruk, so skrytou históriou alebo nevyhovujúcim technickým stavom. Nekvalitný dovoz v kombinácii s nedostatočným preverovaním môže rýchlo zmeniť výhodnú kúpu na drahú chybu.
- Preverujte si recenzie a referencie – nielen na webe firmy, ale aj na nezávislých fórach a diskusných skupinách.
- Overte si transparentnosť – seriózny dovozca vám bez problémov poskytne VIN číslo, servisnú dokumentáciu, záznamy o predchádzajúcich vlastníkoch a prípadných poškodeniach.
- Zaujímajte sa o servisnú históriu a pôvod vozidla – čím detailnejšie sú záznamy, tým menšie je riziko, že kupujete vozidlo s problémovou minulosťou.
Po kúpe je samozrejme nutné vozidlo prihlásiť, čo predstavuje ďalšiu administratívnu záťaž. Aj v tejto oblasti vám vedia poradiť odborníci a proces skrátiť.
Na čo si dať pozor pri dovoze
Dôvera k predajcovi alebo sprostredkovateľovi absolútne kľúčová. Ak sa rozhodujete pre dovoz vozidla zo zahraničia, preferujte overených partnerov a teda spoločnosti s preukázateľnou históriou, transparentnou komunikáciou, pozitívnymi recenziami a jasným prístupom k preverovaniu vozidiel. Pred kúpou je nevyhnutné vykonať dôslednú bezpečnostnú kontrolu:
- Overiť VIN číslo vozidla a jeho záznamy v medzinárodných databázach.
- Skontrolovať kompletnú servisnú históriu, absolvované technické a emisné kontroly (TK/EK).
- Zistiť, či bolo vozidlo zúčastnené na nehodách alebo iných poškodeniach – ideálne prostredníctvom profesionálnych systémov.
Individuálny dovoz ojazdeného auta môže na prvý pohľad pôsobiť výhodne, no v skutočnosti často skrýva nástrahy, ktoré môžu kupujúceho vyjsť draho. Práve preto je rozumné zvoliť si overenú a profesionálnu službu. Ak hľadáte jazdené auto zo zahraničia a chcete mať istotu, že všetko prebehne férovo a bezpečne, Autonakľúč je ten správny partner so zárukou pre vašu ďalšiu investíciu na štyroch kolesách.
