Opel Astra dostane svetelný facelift: Svietiť bude logo i 50-tisíc segmentov svetlometov - FOTO

Opel Astra získa v novom roku facelift, ktorý auto posunie do éry najmodernejších áut značky Opel. Astra bola jedným z prvých áut nesúcich masku Vizor, no jej najnovšiu verziu ešte nemala. Facelift tak prinesie svietiace logo Blitz prepojené so združenými svetlometmi prostredníctvom svetelných pásov.
Stručne a skrátka, facelift je najmä o astrálnych svetielkach, ale nie len o nich. Hviezdny Opel sa opäť tlačí do vyšších výšok (veď to má v menej) a to aj prostredníctvom vyššieho dojazdu elektrických verzií, či vyššej miery využitia recyklovaných materiálov.
Opel Astra – svetielka proti ožiareniu
Nová úpravená Astra šiestej generácie pokračuje v posúvaní latky a toho, čo je štandardom v nižšej strednej triedy. Tak ako minulá generácia ako prvá medzi kompaktmi využívala Matrix LED svetlá, tak tá súčasná posúva LED svetlomety na úrovne, ktoré boli doteraz vyhradené len tým šťastnejším prémiovým značkám.
Jej nové Intelli-Lux HD predné svetlomety sú odvodené od tých z modelu Grandland. Svetlá majú vyše 50-tisíc svetelných elementov schopných vyrezávať presnejšie a rýchlejšie ostatných účastníkov premávky tak, aby neboli oslňovaní a to aj pri zapnutých diaľkových svetlách. Zároveň majú svetlá schopnosť „digitálne” meniť intenzitu a „natočenie” svetelného kužela podľa aktuálnej dopravnej situácie. To znamená, že auto si v reálnom čase svieti do zákrut tak, aby mal vodič vždy výborný prehľad o situácii na ceste a okolo nej.
Sveltá zároveň vedia upraviť intenzitu osvetlenia v prípade, že hrozí oslnenie ostatných účastníkov cestnej premávky odrazom svetla pri jazde v ďaždi. Zníženie intenzity prebieha aj s ohľadom na samotného vodiča Astry, ktorý by za normálnych okolností dostal plné bomby pri odraze silného svetla od dopravných značiek. Skrátka svetlá sa majú chovať podobne ako sa chovajú tie najlepšie svetlomety tohto druhu v autách od Mercedesu, či BMW. Aby Astru každý zaradil k autám značky Opel a to aj za tmy, má model spomínaný osvetlený Blitz – blesk vpredu.
V Astre je všetko inteligentné, aj sedačky
A tie budú dokonca dostupné už od základnej výbavy – teda sedačky zvané inteligentné majú stredovú časť sedadiel inšpirovanú výplňami bicyklových sediel – cieľom je zníženie tlaku na kostrč pri dlhšom sedení.
Novinkou budú tiež AGR sedadlá s viacsmerovým nastavením, ktorých poťahy budú vyrobené zo špeciálnych nití z recyklátu, budú mať tiež masáž a pneumatickú podporu krížovej oblasti chrbta. 100% recyklované poťahy sedadiel bude mať Astra aj pre ostatné typy sedadiel, navyše sa zvýšil celkový podiel recyklátu v kabíne tak, aby malo auto o kus nižšiu emisnú stopu.
Novinky aj pre elektrické verzie
Električky dostanú vďaka úpravám sústavy o 34 kilometrov väčší dojazd. Konkrétne bude Astra schopná zájsť až 454 km podľa WLTP meracieho cyklu. To je na auto s 58 kWh baterkou pekné číslo. Aby sa ale fanúšikovia spaľovacích motorov nebáli, Astra bude pokračovať aj v ponuke spaľovacích verzií.
Aj po facelifte by sa mala zachovať široká paleta motorizácií zahŕňajúca ako mild-hybridnú pohonnú jednotku s výkonom 145 k, tak plug-in hybridný model a spomínané elektrické verzie. To pritom platí ako pre hatchback, tak pre kombi. Otázkou zostáva koľko čisto spaľovacích verzií facelift prežije. Dnes sú v ponuke čisto spaľovacie Astry s manuálnou, automatickou prevodovkou a to aj s benzínovým a naftovým motorom (nafta len s automatom). Model zažije premiéru na autosalóne v Bruseli v januári budúceho roka.