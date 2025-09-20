Nové značky z Číny oficiálne vstupujú na slovenský trh. Jaecoo a Omoda to odpálili vo veľkom – FOTO

Omoda – spojenie kyslíka (O) a módy. Nový závan, štýl, ekológia. Omoda o sebe hovorí, že to nie je len značka, je to hnutie. No tieto pekné dramatické výrazy nechajme marketingovým oddeleniam. V prvom rade je to exportná značka skupiny Cherry, ktorá je špeciálne určená pre európske a prípadne ďalšie trhy. Rovnako tak Jaecoo.
Tu je slovotvorným základom nemecké Jaegger – ako lovec, poľovník a anglické Cool ako štýl, niečo v rytme aktuálneho diania. Jaecoo chce byť dostatočne zaujímavou značkou pre zákazníkov mladých duchom, ktorí ocenia najnovšiu techniku a zároveň majú dobrodružnú povahu s chuťou aj do terénneho dobrodužstva. Toľko teória. Podstatné je, že obe značky áut prinášajú trochu inak dizajnované a špecifikované autá z rovnakého cesta a postavené na zdieľaných platformách.
Uvedenie značky z kategórie extravagantných
Keď prichádza nová značka na trh, obvykle to so sebou prináša aj dávku šou. Hlasná hudba, známa moderátorská tvár, veľká hala, kopec pozvaných hostí, sprievodný program. Nedávno na trh prichádzala čínska značka Honqi so svetelnou šou, predtým zas BYD s tanečníkmi odetými do zrkadiel.
No treba uznať, že príchod značiek Jaecoo a Omoda je najzapamätateľnejší. A nielen preto, lebo podstatou bolo spojenie Omody s módou, ale… ale vlastne hlavne preto. Tvorcom programu sa podarilo na jeden “červený koberec” zohnať najnovšie autá oboch značiek, ktorým dodávali šmrnc talentovaní modeli a talentované modelky a vraj aj supermodelky, no keďže móda a spoznávanie tvárí nie je naša parketa a viac rozumieme kilowattom a newtonmetrom, viac napísať nevieme.
Modelky a modeli boli z agentúry (či čo to je) s názvom Elite Model Look a predvádzali zaujímavé kúsky (či ako sa to povie) od slovenských návrhárov. Všetko to vyzeralo zaujímavo, ligotavo a asi aj tie veci, čo si obliekali mali niečo do seba (alebo aj nie, tápame)… No a na záver modelky priviedli samotné autá a o tých už možno napísať o dosť viac.
Omoda 5, Jaecoo J7 a ďalší
O značkách Omoda a Jaecoo sme už písali. Aj o vozidlách, ktoré vedú príchod týchto automobiliek na náš trh. Na červenom koberci ale zabrzdili aj ďalšie modely, ktoré naznačili, že Cherry chce na Slovensko priviesť viac ako len dve autá. Za všetky treba spomenúť Omodu 5 EV, Jaecoo J7 SHS a Omodu 9, ktorá je vlastne vlajkovou loďou značky.
Ďalšie modely sú Jaecoo J5 a tiež Jaecoo J8 – taktiež prémiová vlajková loď, ktorá zdieľa platformu práve s Omodou 9. Potešujúcou informáciou je, že všetky tieto autá budú lokalizované do reči nášho kmeňa. Na tlačovej konferencii sa skloňovala slovenčina, autá na pľace mali zabudovanú češtinu, no ako sa hovorí u susedov – prašť jak uhoď…
Rozumieť bude každý Slovák. Ceny automobilky zatiaľ nezverejnili, no to sa v dohľadnej dobe zmení. Rovnako by sme sa mali dozvedieť viac o konkrétnych díleroch a servisných strediskách. Značky sa pritom na vstupy na nové európske trhy vrátane toho nášho pripravovali dva roky. Rozhodne to vyzerá tak, že výrobcovia nechcú priniesť len autá z Číny na Slovensko, chcú nám ponúknuť produkt, za ktorým je dôsledný prieskum trhu, čo je nepochybne sympatické.
Spaľováky, hybridy, plug-in hybridy aj elektromobily
Značky Jaecoo a Omoda ponúknu od začiatku predaja takmer kompletnú paletu motorizácií. Samozrejme okrem naftových motorov, pretože tým sa v Číne venujú len veľmi okrajovo (ak vôbec). Spaľováky ponúknu ako Omoda 5, tak Jaecoo J7. Pod prednou kapotou budú mať 1,6 litrový turbomotor.
Základná verzia ponúkne 150 koní, 275 Nm, dvojspojkovú 7-stupňovú prevodovku a pohon predných kolies. Jaecoo J7 ale dodá aj AWD systém a brodivosť 600 mm. Omoda 5 je zatiaľ najmenším modelom s dĺžkou 4,373 mm ale patrí do štandardného európskeho segmentu C. Už v krátkom slede má pritom prísť aj na náš trh facelift modelu. Auto mierne vyrastie (na 4400 mm) a ponúkne vynovený dizajn a funkcie.
Cena by mala ísť od približne 26-tisíc eur. Ďalšou verziou pohonu je tzv. SHS hybrid, teda Super-hybrid-system. Jeho srdcom je 1,5 litrový štvorvalec s prepĺňaním, ktorý ponúkne termálnu účinnosť až 44 %. Ak sa nemýlime, to je aktuálne najviac spomedzi všetkých výrobcov.
Zo začiatku pôjde o plug-in hybrid s dojazdom 1200 km a nájdete ho v modeli Jaecoo J7 SHS. Tento model má na dĺžku 4,5 metra. Neskôr príde aj full-hybridná verzia bez nabíjania s výkonom cca 204 koní a to najprv v Omode 5. Elektrickú alternatívu ponúkne Omoda 5 EV so 61 kWh LFP batériou.