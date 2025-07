Nové autá od Audi hnevajú zákazníkov najviac. Značka dostala v štúdii nepríjemné vysvedčenie – FOTO

Nové autá od Audi hnevajú zákazníkov najviac. Značka dostala v novej štúdii nepríjemné vysvedčenie. Štúdia prvotných problémov nových áut od J. D. Power je zvlášť nepríjemná pre Audi.

Autá tejto značky sa v americkej štúdii ocitli na úplnom chvoste z hľadiska výskytu problémov počas prvých troch mesiacov po kúpe. Organizácia J. D. Power už 39 rokov pripravuje štúdiu spoľahlivosti automobilov počas prvých 90 dní vlastníctva.

Ide o zaujímavý parameter, ktorý je viac než pre užívateľov určený pre výrobcov, ktorí vďaka týmto dátam môžu rýchlo riešiť slabiny vo výrobe i v konštrukcii. Dlhodobo však tieto výsledky pútajú pozornosť aj záujemcov o kúpu nového automobilu. Tohtoročná štúdia zvaná Initial Quality Study (IQS) zaznamenala vo všeobecnosti dobré výsledky značiek prémiového segmentu.

Problémy má každý výrobca, niektorí oveľa viac

Najmenej problémov nahlásených zákazníkmi štúdia namerala značke Lexus. Najviac značke Audi. Na 100 kúpených nových áut tejto značky vychádza až 269 problémov. V rebríčku sa nízko umiestnili aj Volvo (na 100 áut 258 problémov), či Volkswagen (na 100 áut 225 problémov). Najlepší Lexus (na 100 áut 166 problémov) nasleduje Nissan. Vysoko sú tiež značky ako Jaguar, Honda, či Kia.

IQS vychádza z nameraných hodnôt z dobrovoľnej ankety, ktorú J. D. Power usporadúva medzi zákazníkmi. Anketa pozostáva z celkovo 227 otázok spojených s relevantnými dátami opráv, ktoré sú rozdelené do desiatich kategórií – infotainment, doplnky, ovládacie prvky a displeje, exteriér, asistenčné systémy, interiér, pohonná sústava, sedadlá, jazdný zážitok, klimatizácia.

Poslednou kategóriou je kategória neurčené – špecifická oprava. Do nového vydania ankety sa zapojilo vyše 92-tisíc majiteľov nových áut a to v období od júna 2024 do mája 2025.

Najmenej problémov nahlásených zákazníkmi štúdia namerala značke Lexus. Foto: Lexus

Prémiové autá majú viac defektov ako autá mainstreamových výrobcov

Z dát IQS štúdie vyplýva, že defekty a poruchy sú častejšie a významnejšie na autách od prémiových výrobcov. Najčastejším problémom u prémiových výrobcov sú defekty na exteriéri.

Dôvodom môže byť skutočnosť, že prémiové autá sú obvykle lepšie vybavené a majú komplikovanejšie systémy, ale i skladbu komponentov. Zjednodušene: čo tam nie je, to sa nepokazí a keďže v prémiovkách je toho viac, je aj väčšia šanca na výskyt porúch

Plug-in hybridy majú najviac problémov

Štúdia odhaľuje, že aj keď sú defekty automobilov podľa členených podľa typu pohonu relatívne blízko k sebe čo do výskytu, aj tak ich najviac zákazníci zaznamenávajú pri batériových automobiloch. Prvýkrát však plug-in hybridy prekonali čisto elektrické autá s vyšším výskytom problémov. Menej problémov vykazujú hybridné automobily a najmenej čisto benzínové vozidlá.

Držiaky pohárov sú dôležitejšie, než sa zdá

Aj keď európsky zákazník obvykle nie je ten, kto sa najhlasnejšie sťažuje na vnútorné vybavenie vozidla a skôr máme problém s asistenčnými systémami a poruchami elektroniky, veľká časť Američanov vie byť riadne frustrovaná aj z usporiadania interiéru a prístupnosťou doplnkových odkladacích priestorov.

Typickým príkladom sú držiaky na nápoje. Problémom, ktorý vyskytuje z dát IQS je najmä univerzálnosť držiakov. Kým doteraz sa zdalo, že držiaky nápojov stačilo nastaviť na jednu, dve, či tri veľkosti jednorázových pohárov, eko trend prináša problém. Do štandardizovaných držiakov sa nové eko poháre a termosky určené na viac použití nevedia vždy vopchať. A to zákazníkov tiež hnevá.

Graf spoločnosti J.D. Power. Foto: J.D.Power

Najviac zákazníkov hnevajú infotainmenty

Tu sa dá písať o zhode medzi európskym a americkým užívateľom. Keď už si kúpite automobil s veľkými obrazovkami info-zábavy, očakávate, že budú fungovať a ony, potvory, ani nie. Aj keď množstvo závad na infotainmentoch medziročne mierne kleslo, túto časť problémov živí najmä presun mnohých funkcií z tlačidiel na dotykové obrazovky.

Užívatelia podľa štúdie považujú presun mnohých funkcií do infotainmentov (napríklad ovládanie vzduchotechniky) za príliš komplikované a rušivé pri jazde. Stručne a skrátka: to čo ste vedeli zmeniť bez pohľadu teraz musíte hľadať v menu infotainmentu a to skrátka odvádza pozornosť.

Facelift a nová generácia vie byť na škodu

Ďalším zaujímavým zistením, či skôr potvrdením skúseností aj mnohých európskych zákazníkov je, že keď na trh príde nový modelový rok, respektíve faceliftovaná verzia s novými funkciami, problematickosť auta sa neznižuje, naopak zvyšuje.

Automobilky tak na trh púšťajú autá, ktoré sú pre užívateľa horšie ako staršie verzie. Majú síce nové funkcionality, no stále rovnaké muchy.