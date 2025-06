Čínsky Rolls Royce pre masy Hongqi vstupuje na slovenský trh - FOTO

Jedna z najstarších čínskych automobiliek a najprestížnejšia značka v Číne. To je Hongqi (Honkči). Hongqi v preklade znamená Červená zástava a je to presne tá červená, na ktorú myslíte. Človek však nemusí byť komunista, aby sa mu čínsky Rolls Royce páčil. V minulosti však musel byť oddaným, pracovitým a aj úspešným čínskym komunistom, aby mal na auto od Hongqi nárok.

Doba sa však zmenila a aj Hongqi autá sú na predaj bežným smrteľníkom a nielen najvyšším predstaviteľom Číny. Stále však platí, že Hongqi dodáva auto pre čínskeho prezidenta a stále platí, že ide o automobilku v rukách štátu podobne ako je to v prípade DongFengu.

Hongqi pre masy s vládnou istotou

Slovenský importér Plastonic, ktorý k nám už niekoľko rokov priváža automobily koncernu DongFeng teraz preberá záštitu aj nad ďalšou automobilkou stopercentne vlastnenou čínskou vládou. Dôvod? Podľa CEO Plastonicu Branislava Kocpera je to istota.

Podľa neho je automobilové odvetvie v Číne mimoriadne turbulentné a tak ako nové automobilky vznikajú a expandujú do zahraničia, tak sa môžu jedného dňa vypariť. Pri značkách držaných v rukách štátu by náhle zmiznutia a krachy hroziť nemali a z tohto hľadiska tak podľa Kocpera ide o stávku na istotu. Aj ohľadom náhradných dielcov a teda popredajných služieb.

Výhodou pre vstup Hongqi na Slovensko cez importéra Dongfengu je nepochybne už existujúca sieť partnerských dílerov a servisov. Hongqi tak už dnes dokáže predané autá plne servisovať a v nasledujúcich rokoch by mal byť servis v dojazde 100 km z ktoréhokoľvek miesta na Slovensku.

Odteraz všetci jazdíme na čínskych vládnych limuzínach?

Ani nie. Ak by ste si, tak ako my predstavili, že Hongqi príde na náš trh so zástupom vládnych limuzín, budete, tak ako my, prekvapení. Hongqi totiž portfólio svojich modelov rozdeľuje na niekoľko častí a k nám budú prúdiť modely zo série H. To sú autá určené pre mainstream.

Pozicioning značky “čínsky Rolls Royce” síce automobilke určite vyhovuje, lebo dobre znie, modely, ktoré Hongqi uvádza na našom trhu patria reálne do vôd niekde medzi štandardnými automobilmi a prémiovými autami.

Ak by sme to mali prirovnať k európskym značkám – len z pohľadu oslovenia budúcich zákazníkov, bolo by to niekde medzi značkou Peugeot, ktorá sa už roky snaží posunúť bližšie k prémii a značkou Audi, ktorá síce má v ponuke prémiové autá, zároveň predáva mainstreamové modely s pokročilejšou technológiou a s vyšším statusom.

Paleta prichádzajúcich modelov teda stúpa od takmer-prémie cez prémiu až na vrchol prémiového segmentu so statusom luxusného vozidla, aspoň tak si to slovenské Hongqi naplánovalo. Tým takmer luxusným autom je najväčšie SUV, ktoré Hongqi prináša na náš trh – model EHS9 s cenou od 124-tisíc s výrazným zjavom, veľkými rozmermi a dvojfarebnou karosériou. Na opačnom konci – ako úvodný model stojí auto menom HS3.

Hongqi HS3 – vstup do sveta Hongqi

HS3 je nepochybne najmenším SUV v ponuke značky na Slovensku. Rozhodne však o ňom nemožno písať ako o malom vozidle. V európskych končinách sa poľahky zaradí do C SUV segmentu. Cenovka za toto kompaktné SUV s intenzívnym zjavom a typickou extra výraznou mriežkou chladiča je 36 900 eur. HS3 má na dĺžku 4655 mm, rázvor je 2770 mm.

Na úvod predaja bude v ponuke s benzínovým štvorvalcom s objemom 1.5 litra s výkonom 124 kW a krútiacim momentom 258 Nm. K tomu patrí dvojspojková prevodovka a FWD pohon. Neskôr pribudne silnejší dvojliter s pohonom AWD a 8-stupňovým automatom od Aisinu. Bohatá základná výbava je štandardom. Importér nechce ponuku komplikovať a rovno auto dodáva v peknom štandarde.

Hongqi HS5 – prémiové SUV sa postaví autám ako Audi Q5

Hongqi HS5 je s dĺžkou 4785 mm a rázvorom 2870 mm klasickým zástupcom strednej prémiovej triedy SUV. Stojí proti autám ako Audi Q5, či Alfa Romeo Stelvio. Šesťvalce a plug-in hybridy neponúka. Za 44 990 eur dostanete dvojlitrový turbomotor s výkonom 185 kW a s krútiacim momentom 380 Nm. K tomu pohon všetkých kolies prenášaný cez 8-stupňový Aisin s meničom.

HS5 má jednu výbavu s 360 stupňovou kamerou, Bose audiom, ventilovanými elektrickými sedačkami vpredu, ADAS asistentmi i s vyhrievanými zadnými sedadlami a mnohým ďalším.

Hongqi H5

Posledný z ponuky čisto spaľovacích modelov bez elektrifikácie je klasický trojpriestorový sedan Hongqi H5. Cena štartuje na úrovni 39 900 eur, čo je mimochodom cena Toyoty Camry a práve aj proti Camry sa Hongqi postaví. Namiesto hybridu ale vytasí 165 kW a 340 Nm hodný dvojlitrový turbo-štvorvalec s pohonom prednej nápravy a s 8-stupňovým automatom.

Dĺžka je 4 985 mm, rázvor až 2920 mm. H5 chce slovenských fanúšikov prémiových sedanov očariť vysokou výbavou za nižšiu cenu. Zadné trojsedadlo má pritom stačiť pre troch pasažierov a my pri pohľade na širokú zadnú lavicu súhlasíme.

EHS7 a EH7 – SUV a sedan z doby elektrickej

Tak EHS7, tak EH7 sú dve veľké limuzíny na vrchole prémiovej triedy s tým rozdielom, že do EHS7 sa ľahšie nastupuje a lepšie sa z nej aj vidí. EHS7 začína na cene 57 900 eur, čo je za 4 925 mm dlhé auto s rázvorom rovné 3 metre a s výkonom 253 kW slušná cenovka. Zvlášť keď zarátame základný zadný náhon a až 85 kWh batériu, ktorá ponúka 470 km dojazdu.

EHS7 má ale ešte aj verziu AWD, tá ponúkne k zadnému elektromotoru ešte predný s výkonom 202 kW. Systémový krútiaci moment stúpne na 756 Nm. Batéria má až 111 kWh a dojazd je v tom prípade 530 km. EHS7 má vo výbave také fičúry ako natáčaciu zadnú nápravu, či vzduchový podvozok a mäkké dovieranie dverí.

EH7 ide od 52 900 eur a je ešte dlhším autom – 4980 mm a rovnaký 3 metrový rázvor. K tomu identické pohonné ústrojenstvo, no vďaka nižšej karosérii s nižším odporom vzduchu a mierne nižšej hmotnosti dodá z väčšej baterky dojazd až 640 km.