MG HS Hybrid+ má dve veľké plus: nepotrebuje zástrčku a prichádza s dobrou cenou - FOTO

MG HS je nový najväčší model značky, no doteraz bol v ponuke výhradne s benzínovým motorom a v podobe plug-in hybridu. Teraz prichádza verzia, ktorú si mnohí zákazníci pýtali už od začiatku. Hybrid+ ponúkne komfort jazdy na elektrinu s dojazdom spaľovacieho motora bez potreby nabíjať.
Aj keď zástupcovia značky tvrdia, že MG HS PHEV je úsporné auto aj s vybitou batériou, kupovať si veľkú baterku, a potom ju nosiť ako mŕtvu váhu, to nie je zvlášť rozumné a občas auto nabiť je určite žiaduce. Pre tých, ktorí sa však so sieťovým káblom zaoberať nechcú, no čisto benzínový motor im príde na veľké auto málo, hybrid poslúži najlepšie. Síce ani on neponúkne pohon všetkých kolies, no to väčšina dnešných záujemcov o SUV ani nežiada.
Rozumná spotreba, vyšší výkon
Rozdiel medzi plug-in hybridným systémom a hybridným systémom MG HS Hybrid+ je primárne vo veľkosti batérie. Baterka hybridu je postavená na neustále cyklovanie a dokáže ponúknuť krátkodobý vysoký výkon (80 kW po dobu 10 s), čo je pri kapacite 1,83 kWh a hmotnosti 43 kg slušný výkon. K dlhšej životnosti batérie má poslúžiť vodné chladenie spojené s klimatizačnou jednotkou auta. Batéria tak dokáže fungovať dlhšie v ideálnych teplotách.
Zároveň systém nemá vykurovanie batérie (v porovnaní s plug-in hybridom). Vzhľadom na vytrvalé cyklovanie sa však do prevádzkovej teploty dostáva rýchlo. Pred tepelným zrútením baterku chráni poistný ventil pre uvoľnenie nahromadeného tlaku v batérii v prípade zlyhania niektorého z článkov. Batéria je tak výrazne bezpečnejšia, než je bežné. Baterka je od firmy Sunwoda a chémia je NCM.
Hybrid, kde sa nešetrilo
Keď sme začali pri batérii, pokračujme ďalej ku generátoru. Ten je odčlenený od trakčného elektromotora a dokáže produkovať 117 kW výkonu, ktorým vie dopovať ako batériu, tak trakčný elektromotor.
Vysoký výkon generátora s účinnosťou 97% znamená, že trakčný elektromotor (účinnosť 97%) môže byť silnejší a auto môže po väčšinu času jazdiť v sériovom hybridnom systéme, kde spaľovací motor slúži ako zdroj energie pre generátor a poťažmo trakčný elektromotor, prípadne môže fičať výhradne na elektrinu bez pomoci spaľovacieho motora.
To ovplyvňuje aj potreby prevodovky, ktorá sa nemusí zaoberať väčším počtom prevodov s prirodzenou nižšou efektivitou (viac trenia, viac pohybu) a vystačí si s tromi prevodmi. Jeden univerzálny pre elektromotor pre všetky jazdné rýchlosti a dva pre spaľovací motor. Ten sa môže o pohon kolies starať v konkrétnych situáciách pri vyšších rýchlostiach.
Prevody preň majú charakteristiku podobnú „štvorke” a „predĺženej šestke”. V nízkych a stredných rýchlostiach teda auto jazdí podľa zaťaženia bez spusteného spaľovacieho motora, ďalej v sériovom systéme s motorom poháňajúcim generátor a v čisto spaľovacom móde. Hybrid je tiež schopný súbežnej činnosti, keď dosahuje systémové maximum výkonu a krútiaceho momentu a to v prípade potreby maximálnej akcelerácie.
Výkony a spotreby
Po generátore a prevodovke nasledujú oba motory modelu MG HS Hybrid+. Elektromotor ponúka maximálny výkon 146 kW (198 k). Spaľovací motor s objemom 1,5 litra je preplňovaný turbodúchadlom a dosahuje tepelnú účinnosť na úrovni 41%.
Motor pracuje v hlbokom Millerovom cykle a nie je to rovnaký agregát ako pri štandardných spaľovacích verziách. Hlavným rozdielom je práve cyklus, no zároveň výhradná orientácia na účinnosť práve v tých otáčkach a v tom zaťažení, ktoré je pre systém najlepšie. Nemusí totiž pracovať v takom spektre situácií ako samotný spaľovací motor a zároveň nepotrebuje taký vysoký výkon.
Maximálny výkon spaľovacieho motora je 105 kW pri 5500 ot/min a maximálny krútiaci moment je 230 Nm pri 4000 ot/min. Aj tieto parametre naznačujú, že motor bude primárne pracovať v stredných a vyšších otáčkach, kde dosahuje najvyššiu účinnosť.
Spoločný maximálny výkon je 165 kW (224 k) a 340 Nm je hodnota krútiaceho momentu. Automobil dosiahne maximálnu rýchlosť 190 km/h a z 0 na 100 km/h zrýchli za 7,9 sekundy. Priemerná spotreba paliva je podľa WLTP 5,5 l, čo je o viac ako dva litre nižšia hodnota ako pri spaľovacej verzii modelu.
Ceny a výbavy modelu MG HS Hybrid+
FWD model s dĺžkou 4670 mm, výškou 1663 mm a šírkou 1890 mm má rázvor 2765 mm a ponúkne 441 litrov v batožinovom priestore. Prevádzková hmotnosť je 1660 litrov, objem nádrže na benzín je rovnaká ako pri spaľovačovi i plug-ine – cez 50 litrov. MG HS Hybrid+ kúpite v cene od 32 990 eur. V takom prípade beriete výbavu Emotion, kde je jediným príplatkom metalíza. Rovnako je nastavená aj plná výbava Exclusive s cenou 35 790 eur.
Emotion zahŕňa všetky kľúčové prvky vrátane LED svetiel s automatikou, hmloviek, plného balíka asistentov, senzory vpredu i vzadu, 7 airbagov, infotainment so spojenými 10,25 a 12,3 palcovými displejmi, klimatizáciu s filtrom pevných častíc (PM 2,5) a iSmart funkcie s geolokalizáciou, diagnostikou a odomykaním a zamykaním auta na diaľku cez apku.
Exclusive pridáva 360° kameru, vyhrievané elektrické spätné zrkadlá, dvojzónovú klímu, perforovanú kožu, vyrievanie predných sedačiek a rozšírenú funkcionalitu iSmart s ovládaním klímy na diaľku a tiež 1 rok online služieb (počasie/doprava/Amazon Music).