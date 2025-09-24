MG S5 EV - nový konkurent pre Škodu Elroq. Vyhráva cenou a výbavou - FOTO

MG na slovenský trh uvádza nový elektromobil s názvom MG S5 EV. Elektrický crossover patrí medzi kompaktné SUV strednej veľkosti. S dĺžkou 4476 mm patrí do azda najširšieho segmentu u nás, v ktorom sa už nachádza aj niekoľko elektromobilov. Najväčším konkurentom pre tohto nového účastníka súťaže je Škoda Elroq.
Škodovka model MG S5 poráža vo veľkosti kufra (S5 EV: 453l vs. Elroq a 470 l) a dokáže mať aj väčšiu batériu, avšak v cene je o kúsok lepší práve model od MG a to vďaka bonusu v podobe ZSE Drive karty s kreditom v podobe 6500 km zdarma. Cena Elroqu v akcii je 31 510 eur, S5 EV je od 31 990, no s lepšou výbavou a spomínaným bonusom je výhodnejšou kúpou. Poďme si teda toto nové elektrické auto „rozobrať na drobné.”
Dve batérie, dve výbavy, tri možnosti
Základná verzia modelu v spomínanej cene 31 990 eur je vo výbave Emotion. Dostupná kapacita batérie je 49 kWh (47,1 netto). Základná verzia s LFP baterkou, ktorú tak ako ostatné pre tento model MG vyrába v spolupráci s najúspešnejším výrobcom batérií CATL, ponúkne zadný elektromotor s výkonom 120 kW a 250 Nm krútiaceho momentu.
Dosť aby auto s obdivuhodne nízkou hmotnosťou (na elektromobil) 1635 kg zrýchlilo z 0 na 100 km/h za 8 sekúnd. Batéria je určená najmä pre mestskú a prímestskú prevádzku. Typicky pre tento typ chémie ide o tú s najvyššou bezpečnosťou a výdržou pri vysokej úrovni nabíjacieho výkonu (vzhľadom na veľkosť). 49 kWh postačí na 340 km kombinovaného dojazdu, alebo 491 km v úspornej mestskej premávke.
Populárny slovenský model Kia Ceed končí. Náhrada prichádza z Ameriky. Bude väčšia a prémiovejšia - FOTO
Pointa tohto pohonu je ale jasná: ak hľadáte priestranné a zároveň kompaktné auto do mesta a budete nabíjať hlavne na nabíjačkách vo svojich POI, našli ste vhodného adepta. Nabíjanie má výkon AC/DC 11/120 kW. Slabinou je absencia tepelného čerpadla.
Cena je 31 990 eur, pričom príplatok je len za metalízu. Model je dostupný vo výbave Emotion, ktorá zahŕňa prakticky všetky prvky vrátane 10,25 palcového digitálneho prístrojového štítu a 12,8 palcového HD displeja infotainmentu s novým softvérom, konektivitu s aplikáciou, bezdrôtového Carplay a Android Auto, V2L s výkonom 3,6 kW. Taktiež kompletný balík airbagov a asistentov, cúvaciu kameru s dynamickým navádzaním a ďalšie.
NCM pre náročnejších
Druhá verzia s označením Long Range má NCM chémiu s kapacitou batérie 64 kWh. Zadný motor má výkon 170 kW (231 k) a krútiaci moment 350 Nm. Dosť na to, aby ste z 0 na 100 km/h zrýchlili za veľmi svižných 6,3 sekundy.
Nové značky z Číny oficiálne vstupujú na slovenský trh. Jaecoo a Omoda to odpálili vo veľkom – FOTO
V prípade tejto verzie je dojazd podľa WLTP v rozmedzí 480 až 465 km v závislosti od výbavy (a obutia). V meste si táto verzia píše až 682 (645 km). AC/DC je 11/139 kW. Verziu s väčšou batériou NCM si môžete kúpiť vo výbave Emotion a Exclusive. Rozdiel v dojazde spôsobujú 18-palcové disky kolies pre Exclusive verziu.
Exclusive verzia vyhradená len pre NCM baterku pridáva elektrické spätné zrkadlá s vyhrievaním, 6 reprákov, online služby s počasím, live traffic info a Amazon Music, EV plánovač, 360 stupňovú kameru, tepelné čerpadlo, vyhrievané predné sedadlá a spomínané väčšie disky.
Bezpečnosť je až na prvom mieste
MG sa pri uvádzaní novej generácie elektromobilov, do ktorej S5 EV patrí, sústredilo najmä na bezpečnosť. A to ako pri batérií, tak pri posádke. Bezpečnosť batérie stanovuje už samotný výrobný proces. Tým, že MG pri výrobe priamo spolupracuje s CATL a nie sú to len tuctové baterky pre ostatných, dostáva to najlepšie, čo výrobca vie poskytnúť.
Cupra Raval a Cupra Tindaya - dva koncepty, jeden blízko k sérii, druhý ako vízia budúcnosti - VIDEO, FOTO
Má teda o niekoľko stupňov vyššiu úroveň bezpečnosti samotných článkov, navyše batériu stavia v celkom inom systéme, ako je dnes zvykom. Prizmatické (hranaté) články sú uložené horizontálne (plocho) v dvoch poschodiach nad sebou. Toto uloženie je dôležité nielen pre výšku samotnej batérie, ktorá neberie toľko priestoru posádke, ako pri iných riešeniach, ale pomáha znižovať riziko mechanického poškodenia a mechanickej únavy článkov.
Vekom sú akési gulatejšie…
Prirodzené drobné rozpínanie batérie, ktoré časom čaká každý jeden článok totiž nenamáha materiály tak významne, ako pri vertikálnom uložení. Mechanické namáhanie je jedným z činiteľov pri degradácii batérií (nafúknuté články na seba navzájom tlačia a keďže sú v pevnom oceľovom boxe, nemajú sa kam pohnúť a tak vytvárajú škodlivý tlak).
Výrobcovia to obvykle vedia riešiť „deformačnými zónami“ v batérií, ktoré však nemusia stačiť. Tu deformácia prebieha v smere dole a hore, nie do bokov, a keďže sú články len v dvoch radoch, tlak je menší. Kryt batérie je čiastočne deformovateľný, takže články majú zabezpečený väčší komfort po dobu životnosti.
Kia Stonic: Prepracovaný dizajn, nové funkcie a nové motory – FOTO
Plusom je tiež vzájomné odčlenenie článkov. Batéria je skonštruovaná tak, aby v prípade prerazenia krytu a poškodenia niektorého z článkov (napríklad pri nehode) neprišlo k prudkému zvýšeniu teploty, ktoré má obvykle za následok postupné reťazové zrútenie článkov a požiar. Batéria vie diagnostikovať kde je problém a vie ho riešiť a má tiež núdzový ventil pre prípad, že by došlo k zvýšeniu vnútorného tlaku.
Ďalšia časť bezpečnosti vozidla je vysoký podiel vysokopevnostnej ocele (až 70%), mimoriadna tuhosť konštrukcie a aktualizované ADAS prvky i s novými airbagmi vrátane toho stredového medzi vodičom a spolujazdcom.