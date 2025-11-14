Globálny predaj elektromobilov stúpol v októbri takmer o štvrtinu, no Severná Amerika výrazne klesla

Celosvetový predaj elektrických vozidiel (EV) v októbri 2025 dosiahol 1,9 milióna kusov, čo predstavuje medziročný nárast o 23 % za prvých desať mesiacov roka. Informuje o tom spoločnosť Benchmark Mineral Intelligence, špecializujúca sa na analýzy dodávateľského reťazca EV.
Európa v októbri zaznamenala najvýraznejší rast s 36 % medziročným nárastom predaja, pričom vedúce krajiny ako Nemecko (+53 %), Francúzsko (+40 %) a Spojené kráľovstvo (+24 %) prispeli k silnému oživeniu segmentu.
Európa stúpla skoro o tretinu
Celkový počet predaných EV v Európe predstavuje 3,4 milióna kusov, čo je za prvých desať mesiacov roku 2025 32 % viac než vlani. V nasledujúcich mesiacoch však predaj v Európe medziročne mierne klesol o 13 %, čo je dôsledkom mimoriadne silnej septembrovej predajnej vlny vo Veľkej Británii v súvislosti s novými registračnými značkami.
V Nemecku sa predaj elektromobilov zvýšil medziročne o 45 %, Spojené kráľovstvo zaznamenalo 31 % rast, zatiaľ čo Francúzsko vykazuje mierny pokles o 2 %. Španielsko predalo viac než dvojnásobok EV v porovnaní s predchádzajúcim rokom a Taliansko zaznamenalo 45 % rast.
Európska komisia zároveň oznámila podpísanie grantových zmlúv na päť projektov výroby batériových článkov v rámci Inovačného fondu, celková hodnota podpory dosiahla ku 10. novembru 2025 sumu 643 miliónov eur .
V Číne sa v októbri predalo 1,3 milióna elektromobilov, čo je o 2 % menej oproti predchádzajúcemu mesiacu, ale medziročný rast predstavuje 6 %. Za prvých desať mesiacov dosiahol predaj v Číne 10,3 milióna kusov, čo je medziročný nárast o 22 %.
Daňové úľavy v USA skončili
Čínsky trh očakáva možný predčasný nárast nákupov v posledných dvoch mesiacoch roka v dôsledku zmeny daňových úľav od 1. januára 2026, keď plná oslobodenie od dane na elektromobily skončí a nasledujúce roky bude platiť len 50 % úľava.
Severná Amerika po rekordných predajoch v auguste a septembri 2025, ktoré boli podporené daňovými úľavami v USA platnými do konca septembra, zaznamenala v októbri výrazný pokles predaja. Predaje batériových EV modelov od značiek ako Ford, Hyundai, Kia, Honda či Subaru klesli v mesačnom porovnaní o 60 až 97 %.
Tento trend potvrdzuje aj rok na rok nižší predaj v regióne s celkovým objemom 1,6 milióna kusov za prvých desať mesiacov, čo predstavuje iba 4 % medziročný rast. V Kanade pokračuje slabý predaj po znížení štátnych dotácií a pozastavení povinnosti zaviesť EV mandát na rok 2026.
Celosvetový kumulatívny predaj elektromobilov od začiatku roka do októbra presiahol 16,5 milióna kusov, čo signalizuje silný a trvalo sa rozvíjajúci dopyt po cenovo dostupných a kompaktných elektrických vozidlách na hlavných trhoch.
Benchmark Mineral Intelligence je poprednou svetovou analytickou spoločnosťou zameranou na výskum dodávateľského reťazca batérií a elektromobilov od ťažby surovín po konečné produkty, vrátane batérií a nabíjacích zariadení. V roku 2024 prebrala aj spoločnosť Rho Motion, čím vytvorila najväčší tím expertov na trh s energetickými prechodmi. Firma poskytuje štatistiky, prognózy, ESG analýzy a konzultačné služby pre vlády a priemysel. Benchmark sa stal v roku 2024 držiteľom prestížneho The King’s Award for Enterprise a v roku 2023 pritiahla investorov vrátane Spectrum Equity.