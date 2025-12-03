Automobilový trh na Slovensku medziročne mierne klesol, dôvodom je rast cien a ekonomická situácia

Slovenský automobilový trh zaznamenal za prvých desať mesiacov tohto roka mierny medziročný pokles registrácií nových osobných vozidiel kategórií M1 a N1 o 6,1 percent. Pod pokles sa podpísal rast cien aj celková ekonomická situácia. Lídrom trhu zostáva Škoda, ktorá dominuje v registráciách nových áut aj medzi dovezenými či overovanými vozidlami.
Najvýraznejšie zmeny priniesol segment alternatívnych pohonov. Predaj elektromobilov vzrástol medziročne takmer o 78 percent. Naproti tomu registrácie naftových áut klesli o približne 15 percent a benzínových o necelých 12 percent. Rast popularity elektromobilov potvrdzujú aj čísla z dovozu. V októbri tvorili čisto elektrické vozidlá (BEV) už 11 percent.
Podiel dieselových áut
Najčastejšie dovozenou značkou bola Tesla s 38-percentným podielom, nasledovaná nemeckými prémiovými značkami a posilňujúcimi ázijskými výrobcami. Podiel dieselových áut v dovozoch má mierne klesajúci trend z 58,8 v januári na 51,2 percent v októbri, čo predstavuje pokles o 7,6 percent.
„Napriek tomuto krátkodobému poklesu, dízlové motorizácie sú aj vďaka nižšej spotrebe v porovnaní s klasickým benzínom pri dovoze stále najobľúbenejšie a na dovoze predstavujú podiel až 55 percent,“ uviedla projektová manažérka Registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV) Nikola Trebulová.
Poradie modelov Škoda
Dovoz áut na Slovensko mierne klesol, medziročne asi o 400 vozidiel. Dominujú tradične Škoda, Volkswagen, BMW a Mercedes. Priemerný vek dovezených vozidiel dosiahol 8,4 roka a priemerný nájazd 189-tisíc kilometrov. Vozidlá staršie ako 10 rokov tvoria 32 percent dovozov.
Až 23 percent dovezených áut malo v minulosti poškodenie a pri 12,5 percentách sa preukázala manipulácia alebo podozrenie z manipulácie s odometrom. Trh nových áut sa po slabšom začiatku roka zotavuje, výrazný vzostup registrácií elektromobilov priniesli najmä jún a október.
Značka Škoda naďalej ovláda poradie modelov, keď v najlepšej desiatke má až šesť zástupcov vrátane Octavie, Fabie či SUV modelov Karoq, Kamiq a Kodiaq. Z ázijských značiek sa najlepšie darí Toyote, Kii a aj značke Hyundai.
Najčastejšie overovanou značkou v RPZV bola Škoda, najmä modely Octavia, Superb a Fabia. U 17 percent overených áut sa preukázala manipulácia alebo podozrenie na manipuláciu tachometra.
Kradnuté vozidlá stredného segmetu
„Stočenie o 100-tisíc kilometrov zvyšuje hodnotu vozidla odhadom o 25 až 30 percent. Okrem finančnej ujmy predstavuje riziko aj z hľadiska bezpečnosti, keďže ovplyvňuje technický stav a opotrebenie vozidla,“ upozornila marketingová manažérka RPZV Monika Brečková. Až 61 percent overených vozidiel malo zaznamenané poškodenia, od drobných opráv po totálne škody.
„Problém nastáva, ak sa táto informácia zatají a kupujúci vozidlo preplatí. Dôležitá je kvalita opravy. Nekvalitné zásahy môžu ohroziť bezpečnosť a mať dopad na životné prostredie,“ doplnila Brečková.
Aktuálne má pozastavenú prevádzku viac ako 19-tisíc áut. Z viac ako 1 800 vozidiel nahlásených do pátrania bolo 26 percent evidovaných pre trestný čin a 74 percent pre priestupok. Najčastejšie ide o modely Škoda, Volkswagen, VAZ a Fiat. Kradnuté sú najmä vozidlá stredného segmentu, ktoré dominujú slovenskému vozovému parku.