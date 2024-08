Atlétka Gajanová snívala o parížskom finále, nestačil jej na to však ani národný rekord (foto)

Slovenskej atlétke Gabriele Gajanovej sa v nedeľu večer nepodarilo postúpiť do osemčlenného finále v behu žien na 800 m na olympijských hrách v Paríži napriek tomu, že si výkonom 1:58,22 minúty výrazne zlepšila osobný rekord a po dlhých 37 rokoch sa menilo aj národné maximum Gabriely Sedlákovej. Zverenka švajčiarskeho kouča Louisa Heyera v konečnom účtovaní obsadila vynikajúcu 11. priečku.

„Bolo to rýchle, ale zároveň ten beh bol úplne ideálny, pretože som nemala žiadne kolízie. Bežala som v prvej dráhe, takže som z toho vyťažila dobrý čas. Mrzí ma však, že dnes som v posledných metroch nedokázala stlačiť súperky pred mnou, aby z toho bolo finále. Momentálne sa vo mne miešajú pocity,“ hovorila Gajanová v mixzóne pre slovenských novinárov.

Ciele pred olympiádou

Jej semifinále bolo poriadne rýchle. „Ja som sa snažila nevnímať čas a snažila som sa len bežať a byť v klbku. Po šesťstovke sa mi súperky začali trochu vzďaľovať, ale stále som ešte potom dokázala ťahať na tej poslednej rovinky. Bol to teda rýchly beh. Na časoch vidieť, že sú veľmi kvalitné,“ pokračovala 24-ročná Liptáčka.

Prezradila aj to, aké mala ciele pred OH 2024. „Myslela som na finále. Kebyže to poviem nahlas, tak by som si na seba uplietla bič. Takže bol to taký môj sen a stále je to môj veľký sen. Verím, že je v mojich silách, aby som konkurovala aj tým najlepším na svete. Dnes mi to síce o pár miest nevyšlo, ale som rada, že sme na dobrej ceste s trénerom a ideme krok po kroku,“ poznamenala Gajanová.

Pri srdci ju bude hriať osobný i národný rekord

A z čoho vychádzal jej optimizmus a sen o finále? „Z tréningových ukazovateľov a aj z toho, čo som predvádzala v pretekoch túto sezónu. Dokázala som konečne aj vyhrávať na mítingoch. Podarilo som mi získať medailu na ME, aj keď vieme, že úroveň európska a svetová je iná. Tá svetová je naozaj vyššia,“ prezradila.

Osobný aj národný rekord na olympijskej pôde ju s odstupom času isto bude hriať pri srdci, aj keď teraz ešte cíti mierne sklamanie. „Keď som sa ešte pripravovala s trénerom Pavlom Slokom, tak som mu povedala, že tento národný rekord raz prekonám. Takže som rada, že sa mi to podarilo. Aj keď už nie som pod jeho taktovkou, ale má zásluhu na všetkom, kde momentálne som,“ dodala Gajanová.