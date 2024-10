Atlético Madrid už identifikovalo prvého nespratníka hádzajúceho predmety na ihrisko, hrozí mu doživotný zákaz návštevy štadióna

Španielsky futbalový klub Atlético Madrid identifikoval jedného z priaznivcov, ktorí hádzali zakázané predmety smerom k brankárovi súpera v mestskom derby proti Realu Madrid pri remíze 1:1.

Spomenutý duel na štadióne Metropolitano museli arbitri prerušiť na viac ako 15 minút, keďže z hľadiska „lietali“ na hraciu plochu rôzne predmety a ohrozovali bezpečnosť účastníkov stretnutia. Podľa španielskych médií hrozí previnilcom v prípade odhalenia totožnosti doživotný zákaz návštevy štadióna Atlética.

Madridský klub upozornil, že bude aplikovať „interné predpisy za vážne previnenia osôb, ktoré boli zapletené do incidentu“. Atlético Madrid chce vyjadriť svoj nesúhlas s hádzaním predmetov, ku ktorému došlo z časti južnej tribúny v 68. minúte zápasu proti Realu Madrid.

„Od momentu, keď došlo k týmto incidentom, bezpečnostné oddelenie klubu spolupracuje s políciou na identifikácii zúčastnených osôb, jedna už bola identifikovaná,“ zverejnil klub.

Duel museli rozhodcovia prerušiť krátko po vedúcom presnom zásahu hostí. Hráči odišli do šatní po tom, čo fanúšikovia Atlética neustále hádzali na ihrisko rôzne predmety, najmä zapaľovače.

Atlético de Madrid wishes to express its rejection of the throwing of objects that took place from a section of the south stand in the 68th minute of the match vs Real Madrid. The club’s Security Department has been working with the police to locate those involved, one of whom… pic.twitter.com/bqFaRfoWhe

— Atlético de Madrid (@atletienglish) September 29, 2024