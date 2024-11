Amorim odštartoval misiu v Manchestri United, v klube veria v návrat čias Fergusona (video)

V anglickom futbalovom klube Manchester United sa začína nová éra. Portugalský tréner Rúben Amorim sa v pondelok chytil „kormidla“ v klube z Old Traffordu s ohromne náročnou úlohou – oživiť túto slávnu anglickú značku.

Po viac ako dekáde úpadku na trávniku sa 20-násobný anglický majster spolieha na 39-ročného kouča, že prinesie do mužstva vzrušujúci herný štýl a predovšetkým trofeje. Manchester United v uplynulých rokoch prišiel o svoju dlho budovanú reputáciu. Prichádzali a odchádzali špičkoví tréneri, na podpisy posíl minuli v klube viac ako miliardu eur, no pravdepodobne to United nevedia robiť dobre.

Fanúšikovia sú optimisti

„Keby na to niekto poznal odpoveď, asi by sme nezažili posledných 10-11 rokov. Vždy podporujem nášho trénera, bez ohľadu na to, kto to je. Ale tentoraz to už konečne musí fungovať,“ povedal Andy George, 40-ročný fanúšik United z Worcestershire.

Amorim je bývalý portugalský reprezentant, ktorý od roku 2020 viedol Sporting Lisabon. O rok neskôr ukončil 19-ročné čakanie Sportingu na majstrovský titul a v minulej sezóne 2023/2024 tento úspech zopakoval. Aj preto sa jeho meno začalo spájať s FC Liverpool, Manchestrom City či FC Barcelona. Nakoniec zakotvil v Manchestri United.

Je pripravený

„Nie som naivný. Viem, že to bude odlišné a veľmi ťažké. Cítim však, že som pripravený. Už sa sústredím na novú prácu,“ povedal Amorim v nedeľu po svojom poslednom zápase na lavičke Sportingu.

Amorim je šiestym stálym trénerom United, odkedy legendárny Sir Alex Ferguson v roku 2013 odišiel do dôchodku. „Červení diabli“ pod vedením Fergusona vyhrali 28 veľkých trofejí vrátane dvoch titulov v Lige majstrov. Jeho úspechy však akoby zaťažovali všetkých jeho nástupcov. Postupne na lavičke neuspeli David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer a Erik ten Hag.

Fanúšikovia a všetci v klube však dúfajú, že tentoraz konečne našli trénera, ktorý ich priblíži k Fergusonovej ére.