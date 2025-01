Aké to je byť single ženou v tridsiatke? Do kín vstupuje dráma Nikto má nemá rád s Rebekou Polákovou v hlavnej úlohe

Po celosvetovo úspešnom debute Ja, Olga Hepnarová uvádzajú režiséri Petr Kazda a Tomáš Weinreb do slovenských kín medzinárodne obsadenú drámu o netolerancii a odvahe jej čeliť. „Keď som sa dozvedela, že hlavnú postavu v nej stvárni Rebeka Poláková, nemohla som odmietnuť,” prezrádza Barbora Bobulová, naša úspešná herečka žijúca v Taliansku, ktorá prijala ponuku tvorcov účinkovať vo filme ako despotická matka.

Ako vysvetľuje ďalej, práve Rebekin otec, režisér Roman Polák, stál pri jej hereckých začiatkoch. „On ma prvýkrát postavil pred kameru, ako 12-ročnú v televíznom filme Poľovačka na otca, a on ma prvýkrát postavil na divadelné dosky, ako Júliu v Slovenskom národnom divadle v Bratislave,” dodáva princezná z rozprávky Nesmrteľná teta, ktorá od roku 1995 žnie úspechy v Taliansku. V snímke Nikto ma nemá rád ju diváci a diváčky uvidia ako prísnu matku, ktorá so životom svojej dospelej dcéry nie je nikdy spokojná.

Rebeka Poláková stvárnila v snímke Nikto ma nemá rád single Sáru. Foto: Bontonfilm

Rebeka Poláková ako sekretárka Sára na vojenskom veliteľstve v Prahe je slobodná, bezdetná a jej matka a okolie jej to pri každej možnej príležitosti pripomínajú. „Tento film ponúka publiku mnoho tém, v ktorých sa môžu nájsť. Od inakosti, cez nemožnosť mať deti, prežívanie samoty, až po hľadanie lásky či šťastia,” vysvetľuje členka Slovenského národného divadla. A ako pokračuje ďalej, s jej filmovou mamou Barborou Bobulovou sa jej spolupracovalo fantasticky. „Je to veľká pani herečka a ja som mala veľkú trému, keď som s ňou šla hrať. Ale potom som pochopila, že aj keď je veľká hviezda v Taliansku a celej Európe a je to pojem a meno, čo mi si na Slovensku ani neuvedomujeme, tak na pľaci bola najmilšie stvorenie. Bola nesmierne pokorná, profesionálna a láskavá. Veľmi sa tešila, že po takom dlhom čase opäť nakrúca na Slovensku. Nikto iný by to nezahral tak, ako ona.”

Producentský tím Petr Kazda, Michaela Jeleneková, Juraj Lehotský a Tomáš Weinreb. Foto: Bontonfilm

V snímke si ďalej zahrali litovský herec Mantas Zemleckas, ktorý typovo zodpovedal predstave tvorcov vyzerať ako mladý David Bowie, české herečky Hana Vagnerová, Taťjana Medvecká či herci Miroslav Hanuš a Martin Finger. Okrem medzinárodného hereckého obsadenia je film Nikto ma nemá rád výnimočný procesom tvorby. Vznikol na klasickom 16 mm filmovom materiáli, čo bolo mimoriadne prácne, pretože nasnímané scény sa vyvolávali v laboratóriu londýnskeho Kodaku. Výsledkom je charakteristická mäkkosť obrazu a väčšia dynamika vo farbách a jasoch, ktoré pôsobivosť príbehu ešte umocňujú.

Dráma Nikto ma nemá rád mala svetovú premiéru v novembri na jednom z najväčších filmových festivalov v severnej Európe Tallinn Black Nights Film Festival. Následne ho tvorcovia a tvorkyne uviedli v exkluzívnej predpremiére na 18. filmovom festivale inakosti v Bratislave a po utorkovej slávnostnej premiére teraz mieri v distribúcii Bontonfilmu na plátna kín po celom Slovensku.

Tvorivý tím filmu Nikto ma nemá rád na slávnostnej premiére. Foto: Bontonfilm

Nikto ma nemá rád

Scenár a réžia: Petr Kazda a Tomáš Weinreb

Dramaturg: Rudolf Adler, Roelof Jan Minneboo, Tomáš Hudec, Vítek Poláček

Kamera: Juraj Chlpík

Hrajú: Rebeka Poláková, Mantas Zemleckas, Barbora Bobuľová, Hana Vagnerová, Miroslav Hanuš, Martin Finger, Taťjana Medvecká a ďalší

Kostýmy: Aneta Grňáková

Masky: Martina Selnekovičová

Architekt: Palo Andraško

Výprava: Roman Chochola

Stavba: Tomáš Bakočka

Strih: Vojtech Frič

Zvuk: Viktor Krivosudský a Petr Kapeller

Výtvarník: Lukáš Veverka

Producenti: Tomáš Weinreb, Petr Kazda – Black Balance, Vojtech Frič – love.FRAME, Michaela Jeleneková a Juraj Lehotský – ARYTMIA, Arizona Production

Koproducent: Česká televízia – kreatívny producent Kristián Suda, Bontonfilm Studios – Martin Palán

Film podporili: Štátny fond kinematografie, Audiovizuálny fond, Plzenský kraj, Prague Audiovisual Fund, Creative Europe – Media Desk

Premiéra: 9. januára 2025

Trailer:

