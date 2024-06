Zomrel kultový herec Donald Sutherland, zahral si v M.A.S.H. aj v Hunger Games

Filmový svet smúti.Vo veku 88 rokov zomrel hviezdy kanadský herec Donald Sutherland, držiteľ dvoch Zlatých glóbusov i čestného Oscara.

Zahral si vo vyše 170 filmoch či seriáloch, ako napríklad Obyčajní ľudia, Tucet špinavcov, M.A.S.H. či Hunger Games. O jeho smrti informoval na sociálnej sieti jeho syn a taktiež herec Kiefer Sutherland.

„S ťažkým srdcom vám oznamujem, že môj otec Donald Sutherland zomrel. Osobne si myslím, že je jedným z najvýznamnejších hercov v histórii filmu,“ napísal na začiatok statusu. Zároveň uviedol, že nikdy sa nezľakol žiadnej úlohy, či bola dobrá, zlá alebo škaredá.

„Miloval to, čo robil, a robil to, čo miloval, a človek si nikdy nemôže želať viac. Dobre prežitý život,“ dodal na záver. Jeho otec totiž dlhodobo bojoval s ochorením.

With a heavy heart, I tell you that my father, Donald Sutherland, has passed away. I personally think one of the most important actors in the history of film. Never daunted by a role, good, bad or ugly. He loved what he did and did what he loved, and one can never ask for more… pic.twitter.com/3EdJB03KKT

