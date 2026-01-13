Harabin je právoplatne oslobodený. Najvyšší súd potvrdil jeho nevinu

Najvyšší súd SR v utorok potvrdil nevinu bývalého sudcu, exministra spravodlivosti a bývalého šéfa Najvyššieho súdu SRŠtefana Harabina vo veci schvaľovania ruského útoku na Ukrajinu. Ako pre SITA uviedla hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová, odvolací senát zamietol odvolanie prokurátora voči rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, ktorý Harabina koncom mája 2025 oslobodil spod obžaloby.
Iný názor
Ako vtedy uviedol samosudca ŠTS Ján Buvala, dôvodom oslobodzujúceho rozsudku bolo, že skutok nie je trestným činom. Harabin čelil obžalobe pre trestné činy hanobenia rasy, národa a presvedčenia, a schvaľovania trestného činu. Prokurátor vtedy voči oslobodzujúcemu rozsudku podal odvolanie.
„Obžalovaný celý čas nepopieral konanie, ktoré mu bolo kladené za vinu,“ uviedol v máji minulého roku sudca ŠTS Buvala s tým, že na vec mal však obžalovaný iný názor ako prokuratúra a vo svojich tvrdeniach bol konzistentný. Pripomenul tiež, že Harabin vyhlásil, že aj keď hovoril o nacistoch, nemá nič proti ukrajinskému národu.
„Ako príklad uviedol, že nemá rád nacistov v Nemecku, ale nemá nič voči Nemcom,“ uviedol sudca. Zároveň sa Buvala zaoberal Rímskym štatútom Medzinárodného trestného súdu, pričom povedal, že ho nemôže nahrádzať pri rozhodovaní, čo je, alebo nie je agresia. „To by hraničilo so svojvôľou,“ skonštatoval.
„Vinný je prokurátor“
Obžalovaný Harabin ešte v apríli 2025 vyzval prokurátora, aby obžalobu vzal späť. Pre médiá pritom niekoľkokrát zopakoval, že Rusko nie je agresor. O tom podľa neho môže rozhodnúť iba Organizácia Spojených národov. „Všetci prítomní vieme, že obžaloba stojí na vode,“ vyhlásil Harabin.
Na adresu prokurátora zároveň uviedol, že nepozná právo a pácha trestnú činnosť. „Ja som nevinný, vinný je prokurátor,“ povedal obžalovaný. Zároveň celý proces označil za štátnu ľubovôľu proti inak mysliacim ľuďom. Že Rusko je agresor podľa Harabina spochybnil rozsudok Medzinárodného trestného súdu OSN v Haagu.
Prokurátor bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry podal na bývalého ministra spravodlivosti a expredsedu Najvyššieho súdu SR Harabina obžalobu ešte v júni 2023. Harabin po vypuknutí ruskej invázie na Ukrajinu na sociálnej sieti napísal, že by urobil presne to isté, čo ruský prezident Vladimir Putin.
„Je povinnosť pacifikovať nacistov,“ napísal Harabin. Doplnil, že „silu musí niekedy použiť aj svetové dobro“. V tejto súvislosti na neho boli podané viaceré trestné oznámenia zo strany vtedajších poslancov parlamentu, napríklad Juraja Šeligu, Andreja Stančíka, Kristiána Čekovského, Jána Benčíka alebo Ondreja Dostála.