Čahojová ide do súboja s Vallom, pre kandidatúru na primátorku Bratislavy sa rozhodla z viacerých dôvodov – VIDEO

Starostka bratislavskej Karlovej Vsi Dana Čahojová chce byť v nadchádzajúcich komunálnych voľbách hlavnou vyzývateľkou súčasného primátora Bratislavy Matúša Valla.
Ako uviedla na utorňajšej tlačovej konferencii, jej rozhodnutie je pevné a videli ju k nemu viaceré dôvody. „Naše mesto Bratislava nefunguje tak, ako by sme všetci potrebovali a ako by sme si želali,“ uviedla s tým, že hlavné mesto nemá zdravý, proporcionálny rozvoj a nefunguje.
Bratislava sa ekonomicky prepadá
„Bratislava má obrovské dopravné problémy, ktoré sa do budúcna budú ďalej zhoršovať,“ poznamenala ďalej Čahojová s tým, že hlavné mesto nevie ponúknuť svojim obyvateľom perspektívu zvyšovania kvality života, okrem iného napríklad dostatok dostupného nájomného bývania pre mladých ľudí.
„Čo je ale úplne najhoršie, Bratislava sa ekonomicky prepadá. Tieto problémy vnímam ako starostka, ala aj ako mestská poslankyňa a stretávam sa s nimi aj v každodennom živote,“ doplnila.
Čahojová ďalej uviedla, že sa jej veľmi zle pozerá, ako mesto ľahkovážne a nezodpovedne nakladá s finančnými prostriedkami daňových poplatníkov, ako sa zadlžuje a kupuje si voličov za požičané.
Nemá rada politikárčenie
Starostka upozornila, že Bratislava sa ďalej zadlžuje, nešetrí a bude musieť ukrajovať zo svojich výdavkov aby prežila. „Ako mestskej poslankyni sa mi veľmi zle pozerá na to, ako mesto v dôsledku nevýhodných dohôd prichádza o veľmi cenné zdroje, ktoré by mohli slúžiť na vlastné projekty,“ dodala.
Podľa starostky Karlovej Vsi a Vallovej vyzývateľky je nemysliteľné aby budúcu podobu dopravnej štukatúry mestu diktovali developeri. Ďalej upozornila na to, že Bratislava obetovala koncepciu nosného dopravného systému MHD v prospech ilúzie, že nosný dopravný systém budú saturovať len električky, čo sa podľa nej už teraz stretáva s problémami.
Čahojová poznamenala, že ako starostka previedla Karlovu Ves rôznymi krízovými obdobiami, mestská časť sa rozvíja a prospieva. Podľa vlastných slov sa stále necíti ako politička, nemá rada politikárčenie, a preto si buduje tím ľudí rôzneho politického presvedčenia od liberálov až po konzervatívcov.
Výzva desiatok osobností
Čahojová si v komunálnych voľbách už trikrát získala dôveru obyvateľov Karlovej Vsi, ktorí ju zvolili na post starostky, a trikrát bola zvolená aj na post bratislavskej mestskej poslankyne za Karlovu Ves. Ku kandidatúra na post primátora ju vyzvali aj desiatky osobností z rôznych sfér života.
„Bratislava potrebuje vašu skúsenosť, odvahu, cit pre mieru a hodnoty, ktoré ste vo svojom verejnom pôsobení i osobnom živote nikdy nezradili. Vo funkcii starostky aj mestskej poslankyne ste vždy hájili verejný záujem a spravodlivosť. Vážime si, že aj v celomestských témach a kauzách, či už išlo o reguláciu hazardu, kauzy PKO či Lido, netransparentné konanie v mestských firmách a organizáciách a mnohé iné, ste vždy pevne stáli na strane verejného záujmu,“ uviedli vo verejnej výzve jej signatári, medzi ktorými je napríklad novinárka Ľuba Lesná, herec Štefan Bučko, ochranárka Katarína Šimončičová, bývalý politik Vladimír Palko, poslanec parlamentu Gábor Grendel, bývalý politický väzeň Branislav Borovský a mnohí ďalší.
„Nedávno sme si pripomenuli už 36 rokov od Nežnej revolúcie v novembri 1989. Sľúbili sme si toho vtedy veľa. Bratislava sa medzičasom opäť ocitla pod vládou jednej politickej strany, resp. tímu. Bratislava sa potrebuje nadýchnuť, oslobodiť a demokratizovať. Bratislava potrebuje kultivovanú, nežnú revolúciu zdravého rozumu a poctivej verejnej služby. Prosíme, postavte sa do jej čela,“ uvádza sa ďalej vo verejnej výzve s tým, že oprávnené očakávania ľudí za aktuálneho vedenia Bratislavy zostávajú nenaplnené.
Čahojovú verejne podporila napríklad aj bývalá starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová, starosta Petržalky Ján Hrčka, jeho zástupkyňa Iveta Jančoková, humorista Oliver Andrásy, poslanci parlamentu Ján Horecký aj Karol Farkašovský.