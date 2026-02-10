Slováci sa nedočkali postupu z kvalifikácie šprintu klasickou technikou

Slovenským bežcom na lyžiach nevyšla kvalifikácia šprintu klasickou technikou na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo. Ani jeden z tria Mária Danielová, Peter Hinds a Tomáš Cenek sa v utorok predpoludním vo Val di Fiemme neprebojoval do ďalších bojov.
Ako prvá bola v akcii Danielová, ktorá v 89-člennom štartovom poli obsadila 60. priečku. Zaznamenala čas 4:08,27 min, pričom za najrýchlejšou Švédkou Linn Svahnovou zaostala o 32,06 sekundy. Na 30. miesto, ktoré ako posledné zaručovalo prienik ďalej, mala stratu 19,04 sekundy.
Medzi mužmi si z dvojice Slovákov lepšie počínal Hinds. V kvalifikácii obsadil 49. miesto časom 3:25,78 min. Cenek sa umiestnil o deväť priečok nižšie, na 58. pozícii, keď dosiahol čas 3:28,34 min. Víťazom kvalifikácie sa stal Johannes Hösflot Klaebo v čase 3:07,37 min.