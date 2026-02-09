Koniec dlhočizného čakania, vráti na súťažný svah na ZOH 2026. Vlhová: Som ďaleko od najlepšej formy - VIDEO, FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Slováci na zimnej olympiáde 2026: Program po dňoch, zastúpenie máme vo všetkých šiestich olympijských lokalitách - VIDEO, FOTO
Už viac ako dva roky nestála Petra Vlhová na súťažnom svahu, no to sa v utorok 10. februára zmení. Po nepríjemnom páde 20. januára 2024 počas pretekov Svetového pohára v Jasnej podstúpila skúsená Liptáčka dve operácie kolena a dlho netušila, či sa ešte vráti do súťažného diania. Absolvovala množstvo liečebných procedúr, rehabilitácií aj tréningov. A teraz sa všetko pokúsi zúročiť pod piatimi kruhmi.
Skvelá správa pre fanúšikov! Vlhová sa na ZOH 2026 v Taliansku predstaví aj v tímovej súťaži žien
Tímová súťaž
V pondelok potvrdila, že bude súčasťou slovenského výberu v utorkovej tímovej súťaži žien. Na zjazd o 10.00 h by sa mala postaviť Katarína Šrobová, slalom od 14.00 h potom bude doménou obhajkyne olympijského zlata v najtočivejšej lyžiarskej disciplíne.
„Rozhodnutie sa rodilo veľmi ťažko. Sama som ti to preberala. Do konca decembra – začiatku januára som bola rozhodnutá, že na olympiádu nejde. Potom však koleno povolilo a začala som jazdiť. Zrazu som dostala myšlienku, že možno to vyjde. Rozhodnutie bolo ťažké a dlho som to zvažovala. Nakoniec som sa rozhodla, že idem do toho. Bavila som sa aj s tímom. Ale konečné rozhodnutie som urobila ja. Stojím si za tým. Teraz som šťastná, že som sa takto rozhodla,“ prezradil Vlhová v pondelok na stretnutí s novinármi, cituje ju web denníka Šport.
Kedy na olympiáde ide Petra Vlhová slalom a Andreas Žampa obrovský slalom? (zjazdové lyžovanie na ZOH 2026 - program a výsledky)
Je tam limitácia
Definitívne sa rozhodla len nedávno, preto nemala dosť času na špecializované tréningy. „Asi 40 dní na snehu. Sme veľmi veľmi ďaleko od toho, aby som bola v najlepšej forme. Musíme byť realisti. Dva roky nesúťažiť to nie je, ako prísť na preteky a vyhrať. Bolo by to úžasné. Koleno je naozaj super. Cítim ho. Je tam určitá limitácia. Nezvládam takú záťaž. Ak jeden deň naňho tlačím, druhý deň potrebujem oddych. Môj program je úplne iný ako pred zranením. Bola som zvyknutá, že trénujem každý deň. Teraz je to úplne inak. Koleno je šéfom a musím ho počúvať. Ale je to naozaj super a som tu. Ak by som vedela, že nezvládnem zísť jeden slalom, tak by to bolo zbytočné. Už som však nechcela ďalej čakať,“ doplnila.
Najväčšie víťazstvo
Na súťažný návrat sa veľmi teší. „Je to pre mňa najväčšie víťazstvo. Keby sme sa bavili pred rokom, asi by som povedala, že už nikdy nebudem lyžovať,“ poznamenala úspešná slovenská lyžiarka.
Obhajoba zlata na ZOH bude nesmierne náročná. Vlhová bude v slalome štartovať zrejme až z tretej desiatky - VIDEO, FOTO
Vlhová koncom decembra začala cítiť, že „môže ísť do brán“. „Vtedy som urobila veľký skok. Dovtedy som lyžovala, ale nedokázala som ísť do veľkých brán. Veľakrát to bolo len pár jázd a potom som mala voľno. Bolo to náročné, pretože som musela byť trpezlivá a vydržať. Bolo to úplne iné v porovnaní s tým, na čo som bola zvyknutá. Jazdila som každý deň 6 až 8 jázd, teraz to bolo, že som dala dve a musela som skončiť. Potrebujem najazdiť ešte veľa kilometrov. Ale som veľmi rada, že som tu,“ pokračovala.
Jej tréner Matej Gemza je tiež rád , že sa jeho zverenka takto rozhodla. „Je to veľká výzva aj očakávanie, tešíme sa na preteky. Jej posledné tréningy vyzerali dobre. Proces jej prípravy ešte nie je ukončený, stále to prebieha, ťažko je to percentuálne hodnotiť ako je na tom. Začína celkom rýchlo napredovať,” poznamenal pre Šport.