Debutant Hagara na ZOH 2026 postúpil do voľnej jazdy. Som veľmi šťastný, hovorí - FOTO

Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara má za sebou úspešný vstup do zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d’Ampezzo. Mladý Trnavčan v utorkovom krátkom programe predviedol veľmi dobrý výkon a hneď po svojom vystúpení vedel, že mu neujde postup do voľnej jazdy.
Na olympijskom ľade Hagara predviedol v úvode štvoritý tulup, vzápätí pridal štvoritý axel a kombináciu – trojitý lutz s trojitým tulupom. Jeho slabšou stránku boli piruety, no v konečnom účtovaní získal 80,30 bodu, čím sa zaradil na priebežnú ôsmu priečku.
Len tesne zaostal za svojim osobným rekordom, má však vo vrecku tohtosezónne maximum v krátkom programe. „Som veľmi šťastný, pretože som všetko zajazdil tak, ako som chcel. Určite si ešte pozriem, či tam nebude niečo, čo môžem zlepšiť. Olympijská premiéra bol veľký tlak, ale všetko som zvládol. Sledoval som súperov predo mnou, pretože ich obdivujem, ale sústredil som sa najmä na seba. Hlavný cieľ bol postup, čo sa mi aj podarilo. Som spokojný a uvidíme, čo prinesie piatok,“ zhodnotil Hagara v prenose STVR.
V súťaži sólistov štartuje dovedna 29 krasokorčuliarov a len piati z nich sa nekvalifikujú do voľnej jazdy. Tá je naplánovaná na piatok 13. februára. „Chcem predviesť čistú jazdu, na žiadne umiestnenie necielim,“ dodal Hagara.
Mladý Trnavčan ešte na ZOH neštartoval. Aj keď má len 19 rokov, za sebou už má päť seniorských majstrovstiev Európy a štyri svetové šampionáty. Športu sa venuje od roku 2012 a trénersky ho vedú Vladimír Dvojnikov a sestra Alexandra Hagarová. Na ME 2026 v anglickom Sheffielde bol desiaty, v repertoári má aj štvorité skoky. Je päťnásobný slovenský seniorský šampión a na ZOHM 2024 v Kórejskej republike bral striebro.