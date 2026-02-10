Popovičová nepostúpila z kvalifikácie šortreku žien na 500 metrov - FOTO

Rodáčka z Prešova v rýchlej disciplíne výraznejšie zaostala za postupovými pozíciami a s účinkovaním pod piatimi kruhmi v šortreku na 500 metrov sa rozlúčila už v úvodnej fáze súťaže.
Milan Cortina Olympics Short Track Speedskating
Kristen Santosová-Griswoldová zo Spojených štátov vedie nad Číňankou Čchu-tchung Čang počas 5. rozjazdy kvalifikácie šortreku žien na 500 metrov na ZOH 2026 v Miláne v Taliansku, v utorok 10. februára 2026. Foto: SITA/AP
Slovenská rýchlokorčuliarka Lea Popovičová sa na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo neprebojovala do ďalších bojov v disciplíne šortrek žien 500 metrov.

Osemnásťročná pretekárka štartovala v utorňajšej predpoludňajšej kvalifikácii v piatej rozjazde, v ktorej obsadila posledné 4. miesto časom 46,10 sekundy.

Rodáčka z Prešova v rýchlej disciplíne výraznejšie zaostala za postupovými pozíciami a s účinkovaním pod piatimi kruhmi v šortreku na 500 metrov sa rozlúčila už v úvodnej fáze súťaže.

Z jej súperiek ďalej prenikli Američanka Kristen Santosová-Griswoldová (42,77 s) a Čchu-tchung Čang (43,10).

