Popovičová nepostúpila z kvalifikácie šortreku žien na 500 metrov - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Slováci na zimnej olympiáde 2026: Program po dňoch, zastúpenie máme vo všetkých šiestich olympijských lokalitách - VIDEO, FOTO
Slovenská rýchlokorčuliarka Lea Popovičová sa na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo neprebojovala do ďalších bojov v disciplíne šortrek žien 500 metrov.
Osemnásťročná pretekárka štartovala v utorňajšej predpoludňajšej kvalifikácii v piatej rozjazde, v ktorej obsadila posledné 4. miesto časom 46,10 sekundy.
Slováci sa na olympiáde nedočkali postupu z kvalifikácie šprintu klasickou technikou - FOTO
Rodáčka z Prešova v rýchlej disciplíne výraznejšie zaostala za postupovými pozíciami a s účinkovaním pod piatimi kruhmi v šortreku na 500 metrov sa rozlúčila už v úvodnej fáze súťaže.
Z jej súperiek ďalej prenikli Američanka Kristen Santosová-Griswoldová (42,77 s) a Čchu-tchung Čang (43,10).