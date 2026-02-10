Vlhová pôjde slalom v tímovej kombinácii, Šrobová dokončila zjazd na poslednom mieste - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Slováci na zimnej olympiáde 2026: Program po dňoch, zastúpenie máme vo všetkých šiestich olympijských lokalitách - VIDEO, FOTO
Prvý súťažný štart Petry Vlhovej po vyše dvoch rokoch sa stáva v utorok realitou. Vlhová sa predstaví v druhej časti tímovej kombinácie žien na zimných olympijských hrách v Taliansku.
Zimná olympiáda 2026 (utorok 10. február): Program a výsledky Slovákov - Petra Vlhová, Adam Hagara a ďalší - FOTO
Katarína Šrobová prešla cieľom kombinačného zjazdu v Cortine d’Ampezzo, čo bola podmienka štartu Vlhovej v popoludňajšom slalome. Mladá Oravka s minimálnymi skúsenosťami z vrcholných podujatí urobila na trati jednu veľkú chybu a v cieli mala o 10 sekúnd a 7 stotín horší čas ako najlepšia Američanka Breeze Johnsonová. Stačilo to na posledné 26. miesto spomedzi tých, ktoré došli do cieľa.
„Je toho na mňa veľa, ale je to úžasné a užívam si to. Jazda nebola stopercentná, ale som veľmi rada, že som v cieli. Trochu som bola pod väčším tlakom, aby som dokončila, nech môže štartovať aj Petra. Zhovárali sme sa však, aby som si z toho nič nerobila, nech jazdím za seba. Ona bola pripravená ísť aj neísť. Veľmi ma upokojila,“ zhodnotila Šrobová v prenose STVR.
Favoritky na zlato? Shiffrinová sa spojila s Johnsonovou a spolu sa predstavia v tímovej kombinácii žien - VIDEO, FOTO
Americký tím, ktorého súčasťou je aj fenomenálna slalomárka Mikaela Shiffrinová, vedie s náskokom 6 stotín sekundy pred rakúskym duom Ariane Rädlerová, Katharina Huberová a 27 stotín pred talianskym tandemom Laura Pirovanová, Martina Peterliniová.
Slalomová časť ženskej tímovej kombinácie príde na rad o 14.00 h. Petra Vlhová by sa mala na trati objaviť ako prvá. Tridsaťročná Liptáčka sa objavila v cieľovom priestore zjazdárskej časti a dokonca zakývala do televíznych kamier.
„Petra bude dnes v hre a to je pozitívne konštatovanie. Nič neočakávajme, len si to užívajme, že ju opäť môžeme povzbudovať a všetko s ňou zdieľať a prežívať. Všetkým nám veľmi chýbala,“ uviedla spolukomentátorka prenosu na Šport STVR Veronika Valette Zuzulová.
Katarína Šrobová
Najmenej skúsená z tria slovenských reprezentantiek. Vo Svetovom pohári má na svojom konte iba jediný štart, v slalome v Špindlerovom Mlyne nedokončila prvé kolo. Medzi seniormi na MS ani ZOH ešte neštartovala, v Európskom pohári ani na MSJ sa nepriblížila k pódiu.
Petra Vlhová
Skúsená 30-ročná Liptáka bude v Taliansku obhajovať zlatú medailu zo slalomu. Do Pekingu 2022 cestovala vo výbornej forme a očakával sa od nej cenný kov, teraz je situácia odlišná. Na súťažných svahoch chýba už viac ako dva roky, počas ktorých sa zotavovala z vážneho zranenia kolena. Držiteľka šiestich medailí z MS (1-4-1) môže v Cortina d’Ampezzo len milo prekvapiť.