Vlhová pôjde slalom v tímovej kombinácii, Šrobová dokončila zjazd na poslednom mieste - FOTO

Katarína Šrobová prešla cieľom kombinačného zjazdu v Cortine d´Ampezzo, čo bola podmienka štartu Vlhovej v popoludňajšom slalome.
- Aktualizované
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Petra Vlhová, zimná olympiáda v Pekingu, slalom
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas prvého kola slalomu na zimnej olympiáde. Peking, 9. február 2022. Foto: SITA/AP.
Taliansko Lyžovanie Lyžovanie z lokality Taliansko

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026

Prvý súťažný štart  Petry Vlhovej po vyše dvoch rokoch sa stáva v utorok realitou. Vlhová sa predstaví v druhej časti tímovej kombinácie žien na zimných olympijských hrách v Taliansku.

Katarína Šrobová prešla cieľom kombinačného zjazdu v Cortine d’Ampezzo, čo bola podmienka štartu Vlhovej v popoludňajšom slalome. Mladá Oravka s minimálnymi skúsenosťami z vrcholných podujatí urobila na trati jednu veľkú chybu a v cieli mala o 10 sekúnd a 7 stotín horší čas ako najlepšia Američanka Breeze Johnsonová. Stačilo to na posledné 26. miesto spomedzi tých, ktoré došli do cieľa.

„Je toho na mňa veľa, ale je to úžasné a užívam si to. Jazda nebola stopercentná, ale som veľmi rada, že som v cieli. Trochu som bola pod väčším tlakom, aby som dokončila, nech môže štartovať aj Petra. Zhovárali sme sa však, aby som si z toho nič nerobila, nech jazdím za seba. Ona bola pripravená ísť aj neísť. Veľmi ma upokojila,“ zhodnotila Šrobová v prenose STVR.

Americký tím, ktorého súčasťou je aj fenomenálna slalomárka Mikaela Shiffrinová, vedie s náskokom 6 stotín sekundy pred rakúskym duom Ariane Rädlerová, Katharina Huberová a 27 stotín pred talianskym tandemom Laura Pirovanová, Martina Peterliniová.

Fotogaléria k článku:

Milan Cortina Olympics Ice Hockey
Milan Cortina Olympics Ski Jumping
Milan Cortina Olympics Speedskating
32 fotografií v galérii
Milan Cortina Olympics Skeleton

Slalomová časť ženskej tímovej kombinácie príde na rad o 14.00 h. Petra Vlhová by sa mala na trati objaviť ako prvá. Tridsaťročná Liptáčka sa objavila v cieľovom priestore zjazdárskej časti a dokonca zakývala do televíznych kamier.

„Petra bude dnes v hre a to je pozitívne konštatovanie. Nič neočakávajme, len si to užívajme, že ju opäť môžeme povzbudovať a všetko s ňou zdieľať a prežívať. Všetkým nám veľmi chýbala,“ uviedla spolukomentátorka prenosu na Šport STVR Veronika Valette Zuzulová.

Katarína Šrobová

Najmenej skúsená z tria slovenských reprezentantiek. Vo Svetovom pohári má na svojom konte iba jediný štart, v slalome v Špindlerovom Mlyne nedokončila prvé kolo. Medzi seniormi na MS ani ZOH ešte neštartovala, v Európskom pohári ani na MSJ sa nepriblížila k pódiu.

Petra Vlhová

Skúsená 30-ročná Liptáka bude v Taliansku obhajovať zlatú medailu zo slalomu. Do Pekingu 2022 cestovala vo výbornej forme a očakával sa od nej cenný kov, teraz je situácia odlišná. Na súťažných svahoch chýba už viac ako dva roky, počas ktorých sa zotavovala z vážneho zranenia kolena. Držiteľka šiestich medailí z MS (1-4-1) môže v Cortina d’Ampezzo len milo prekvapiť.

Fotogaléria k článku:

Zjazd mužov na zimnej olympiáde 2026
APTOPIX Milan Cortina Olympics Ski Jumping
Milan Cortina Olympics Snowboard
18 fotografií v galérii
Zlatú medailu v ženskom skiatlone na 20 kilometrov získala švédska bežkyňa na lyžiach Frida Karlssonová.
Viac k osobe: Katarína ŠrobováMikaela ShiffrinováPetra Vlhová
Firmy a inštitúcie: zimné olympijské hry
Okruhy tém: Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku) Zjazdové lyžovanie
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk