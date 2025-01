Zelenskyj nie je podľa Trumpa žiadny anjel a namiesto dohody sa rozhodol bojovať

Americký prezident Donald Trump pre Fox News uviedol, že Volodymyr Zelenskyj nie je žiadny anjel a nikdy nemal dopustiť, aby došlo k vojne. „Zelenskyj čelí oveľa silnejšiemu protivníkovi, nemal to robiť, pretože sme sa mohli dohodnúť,“ povedal Trump v rozhovore so Seanom Hannitym.

Zelenskyj sa mohol vyhnúť vojne

Ako píše NBC News, Trump v rozhovore okrem iného tiež povedal, že Zelenskyj mal uzavrieť dohodu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a vyhnúť sa tak vojne.

Dohodu som mohol uzavrieť veľmi ľahko, ale Zelenskyj sa rozhodol, že chce bojovať.

Trump sľuboval, že vojnu na Ukrajine ukončí do 24 hodín. V rozhovore pre CNN v roku 2023 uviedol, že to dosiahne stretnutiami so Zelenským a Putinom. „Obaja majú slabé stránky a obaja majú silné stránky a do 24 hodín bude vojna vyriešená, táto vojna skončí,“ povedal.

Ako plynul čas svoje vyjadrenia o konci vojny korigoval napríklad na 100 dní od nástupu do úradu. Pred svojou pondelkovou inauguráciou sľuboval, že ukončenie konfliktu ešte pred tým, ako sa ujme úradu, čím vyvolal očakávania, že využije poskytovanie pomoci Ukrajine ako páku na prinútenie Kyjeva urobiť voči Moskve ústupky.

Trump: Nebudem ubližovať Rusku

So Zelenským sa Trump stretol už v septembri 2024 v New Yorku a poznamenal, že na vyriešení konfliktu sa pokúsi spolupracovať s „oboma stranami“. „Jeho krajina (Ukrajina) prechádza peklom… Nikto nikdy nič podobné nevidel, je to hrozná situácia,“ povedal.

„Myslím si, že máme spoločný názor, že vojnu na Ukrajine treba zastaviť a Putin nemôže vyhrať. Ukrajina musí zvíťaziť a chcem s vami prediskutovať detaily nášho plánu víťazstva,“ povedal vtedy ukrajinský prezident.

V stredu na svojej platforme Truth Social pohrozil Rusku vysokými clami, ak sa čoskoro nepodpíše dohoda o ukončení konfliktu.

„Zastavte túto nezmyselnú vojnu. Celá vec sa len zhoršuje. Ak spoločne nenájdeme ‚dohodu‘, nebudem mať inú možnosť, ako zaviesť vysoké dane, clá a sankcie na všetko, čo Rusko predáva do Spojených štátov,“ napísal Trump.

Nezabudol dodať, že konflikt by sa nezačal, ako dlho tvrdil, ak by bol v roku 2022 v Bielom dome. „Nebudem ubližovať Rusku. Mám rád tento národ, vždy som mal dobré vzťahy s prezidentom Putinom, napriek ruskej radikálnej ľavici a hoaxom. Nikdy nesmieme zabudnúť, že nám pomohli vyhrať druhú svetovú vojnu, keď prišli o 60 miliónov obyvateľov,“ doplnil.

Rusko je pripravené na dialóg

Trump tak zaujal tvrdší postoj ako na tlačovej konferencii v Bielom dome v utorok, keď uviedol, že „pravdepodobne“ uvalí ďalšie sankcie, ak Putin nepríde k rokovaciemu stolu. Americký prezident však odmietol povedať, či bude pokračovať v politike svojho predchodcu Joea Bidena, ktorý posielal Ukrajine zbrane na obranu proti ruskej invázii.

Kremeľ vo štvrtok uviedol, že nevidí nič nové vo výzvach Trumpa, aby Rusko ukončilo vojenskú ofenzívu na Ukrajine, a že Moskva je pripravená na „vzájomne rešpektujúci“ dialóg s ním.

Očakáva sa, že Putin a Trump si čoskoro zatelefonujú, aby prediskutovali konflikt, po tom, čo sa republikánsky prezident USA zaviazal, že bude pokračovať v predvolebnej kampani a prinesie rýchle ukončenie bojov. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal, že Rusko je „pripravené na rovnocenný, vzájomne rešpektujúci dialóg“. „Čakáme na signály, ktoré sme zatiaľ nedostali,“ dodal.

Zelenskyj vylučuje teritoriálne ústupky, no povedal, že zváži snahu zabezpečiť vrátenie území zabratých Ruskom „diplomatickými“ prostriedkami. Kyjev tiež požaduje bezpečnostné záruky od NATO a Spojených štátov spolu s rozmiestnením západných mierových jednotiek, vrátane amerických.

Americký prezident vo svojom prvom veľkom pred svetovými lídrami od svojho tohtotýždňového návratu do Bieleho domu vo štvrtok pred lídroma svetového biznisu podotkol, že verí, že nižšie ceny ropy pomôžu okamžite ukončiť vojnu na Ukrajine.

„Požiadam aj Saudskú Arábiu a OPEC, aby znížili cenu ropy,“ odkázal Organizácii krajín vyvážajúcich ropu. „Ak by cena klesla, vojna medzi Ruskom a Ukrajinou by sa okamžite skončila,“ povedal Trump.