Trump: Vojnu chce ukončiť cez zníženie cien ropy a do Moskvy odkázal, že sa chce stretnúť čo najskôr

Americký prezident Donald Trump vo svojom prvom veľkom prejave pred svetovými lídrami od svojho tohtotýždňového návratu do Bieleho domu vo štvrtok povedal lídrom svetového biznisu, aby vyrábali v Spojených štátoch, inak budú čeliť clám.

Od svojej pondelkovej inaugurácie Trump povedal, že Washington by mohol uvaliť vysoké clá na hlavných obchodných partnerov Kanadu, Mexiko a Čínu už od 1. februára. Podpísal tiež množstvo exekutívnych príkazov, ktorými „odklonil“ Spojené štáty z Parížskej klimatickej dohody a Svetovej zdravotníckej organizácie.

Buď budete vyrábať v Amerike alebo zavedieme clá

„Príďte vyrobiť svoj produkt do Ameriky a my vám dáme jedny z najnižších daní zo všetkých národov na svete,“ povedal Trump vo štvrtok na diaľku na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose. „Ale ak svoj produkt nevyrobíte v Amerike, čo je vašou výsadou, potom jednoducho budete musieť zaplatiť clo,“ dodal.

Trump povedal, že očakáva, že bude mať s Čínou „veľmi dobrý vzťah“, ale zdôraznil, že „všetko, čo chceme, je spravodlivosť“.

Požiada Saudskú Arábiu a OPEC o zníženie cien ropy

Vo svojom prejave tiež podotkol, že verí, že nižšie ceny ropy pomôžu okamžite ukončiť vojnu na Ukrajine. „Požiadam aj Saudskú Arábiu a OPEC, aby znížili cenu ropy,“ odkázal Organizácii krajín vyvážajúcich ropu. „Ak by cena klesla, vojna medzi Ruskom a Ukrajinou by sa okamžite skončila,“ povedal Trump.

„Práve teraz je cena dostatočne vysoká na to, aby táto vojna pokračovala.“ V súvislosti s obranou Trump povedal, že požiada všetky štáty NATO, aby zvýšili výdavky na obranu na 5 % HDP.

Chce sa čím skôr stretnúť s Putinom

Trump tiež vyhlásil, že sa chce s ruským vodcom Vladimirom Putinom stretnúť čo najskôr. „A to nie je z hľadiska ekonomiky alebo čohokoľvek iného. Je to z hľadiska miliónov plytvaných životov… Je to masaker. A tú vojnu naozaj musíme zastaviť,“ skonštatoval americký prezident.

Trump tiež povedal, že osloví Kim Čong-una, pričom severokórejského vodcu, s ktorým sa predtým stretol trikrát, označil za „inteligentného chlapa“. Počas rozhovoru pre Fox Trump pripomenul svoj pokus o uzavretie dohody o zbraniach so spojencami Severnej Kórey – Ruskom a Čínou – na konci svojho prvého funkčného obdobia.

Tlak na zníženie úrokových sadzieb

V rozsiahlych poznámkach Trump tiež naznačil, že bude vyvíjať tlak na zníženie úrokových sadzieb. „Budem žiadať, aby úrokové sadzby okamžite klesli,“ povedal. „Rovnako by mali klesať na celom svete. Úrokové sadzby by nás mali nasledovať po celom svete.“

Vo štvrtok tiež vydal príkaz, ktorý s okamžitou účinnosťou zakazuje vytvorenie digitálnej meny centrálnej banky, čo je krok, ktorý dlhodobo podporujú republikáni z Kongresu.