Základom fungujúceho vzťahu medzi vnúčaťom a starými rodičmi je dať si navzájom čas a porozumenie, tvrdí zakladateľ profilu Blue Grandma - VIDEO

V súčasnej uponáhľanej dobe, kedy nie je čas poriadne na nič, sa stáva pomaly raritou vidieť vrúcny vzťah medzi vnúčaťom a starými rodičmi. Odlišujú sa od seba v spôsobe života, keďže každý vyrastal v úplne odlišnom svete a je naučený na iný spôsob života.

Marek Pupák s jeho starou mamou sú však príkladom toho, že kde je láska a ochota tráviť čas spolu, vie vzniknúť pevné a dlhoročné puto medzi týmito dvoma generáciami.

Marek Pupák, ktorý je slovenský dokumentárny fotograf, založil počas pandémie koronavírusu Instagramový profil Blue Grandma, kde prostredníctvom svojich fotografií ukazuje svoj blízky vzťah so starou mamou, ktorý podľa vnukových slov majú už od malička.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Blue Grandma (@blue.grandma)

Názov profilu „Blue Grandma”, čo v preklade znamená „modrá stará mama”, vybral, pretože jeho stará mama si už dlhé roky farbí vlasy do modro-fialového odtieňu.

Profil vznikol s cieľom ukázať a povzbudiť ostatných Slovákov, aby sa venovali svojim rodinám, a najmä starým rodičom. To sa im aj podarilo, ako pre agentúru SITA potvrdil Marek Pupák: „Nie je nič krajšie, ako keď si prečítate, že niekto vďaka nášmu profilu nechodí za babkou raz za mesiac, ale že si nájde dvakrát do týždňa napríklad čas.”

Dodal, že dokonca v niektorých prípadoch inšpirovali Slovákov až do takej miery, že si úplne odznova vybudovali vzťah so starými rodičmi.

Starí rodičia nás naučia nové veci



Receptom na zdravý a fungujúci vzťah medzi vnúčaťom a starým rodičom je podľa Mareka Pupáka najmä dať si šancu a investovať čas do vzťahu. Z vlastných skúseností hovorí, že puto so starým rodičom vie obe strany naučiť nové veci.

„Ja si s babkou neustále vymieňam nejaké informácie. Ja jej viem poradiť v niečom, ona zase mňa vie niečo naučiť. Čiže je to také medzigeneračné odovzdávanie si nejakých skúseností a informácií. A mňa osobne to veľmi baví, takže veľmi rád sa chodím k nej aj takýmto spôsobom niečo nové dozvedieť, niečo sa naučiť,” pokračuje vnuk Marek.

Medzigeneračné odovzdávanie znalostí na svet sa podľa neho prehlbuje aj v spoločných aktivitách. Pán Marek s jeho starou mamou radi chodia napríklad na výlety, zbierať hríby či bylinky. „Máme takú svoju jednu lúku, kam chodíme každý rok, zbierame ich spolu, ohýbame chrbty a veľmi sa tešíme, že máme niečo spoločné,“ dodáva.

V súčasnej dobe, kedy sú rodinné putá často roztrhané vzdialenosťou alebo hektickým životným štýlom, Pupák zdôrazňuje, že treba spomaliť a venovať sa starším členom rodiny, čo môže priniesť nové perspektívy. „Je dôležité spomaliť a snažiť sa venovať starým rodičom. Môžu nám ponúknuť lásku, porozumenie a nové pohľady na svet,“ uvádza.

Ako prekonať medzigeneračné rozdiely?



Rozdiely medzi generáciami sú podľa Mareka Pupáka prirodzené v takomto vzťahu, keďže vnúča a starý rodič pochádzajú každý z odlišnej doby. Podľa jeho skúseností sa však tieto priepasti dajú prekonať pokojnou komunikáciou.

„Jednoducho sa počúvať, rešpektovať sa a nechať si vysvetliť. Lebo viete, niektorí ľudia sú takí, že si myslia svoje, a nikto ich nepresvedčí. Ale keď ste ochotný počúvať a necháte si pokojne vysvetliť nejaké veci, tak môžete prísť k novým poznatkom, a takto sa to snažíme aplikovať my so starou mamou. Ja si z jej názoru niečo zoberiem, ona si zase niečo z môjho zoberie, a obidvaja z toho vyjdeme tak, že nás to oboch obohatí,“ hovorí Marek Pupák.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Blue Grandma (@blue.grandma)

Ten, čo je starší nemá vždy pravdu

Marek Pupák priznal, že so svojou starou mamou sa nezvyknú hádať vďaka obojsmernej ochote komunikovať a počúvať sa. Rovnako sa neriadia pravidlom – Kto je starší, ten má vždy pravdu. Podľa Mareka Pupáka je to veľmi mylná predstava, pretože tá staršia osoba vo vzťahu nemusí mať vždy vo všetkom pravdu. Takýto názor je podľa jeho slov od základu nesprávny.

Zakladateľ profilu Blue Grandma pripustil, že v spoločnosti môžu niektorí mladí mať niekedy zbytočné predsudky voči seniorom, niekedy to vie vyústiť až do výsmechu týchto starších ľudí. „Ja si myslím, že základná slušnosť, aspoň teda ja som tak bol vychovávaný je, že k starým ľuďom sa musíme chovať slušne, musíme ich rešpektovať a pomáhať im, keď sa dá,” povedal pre agentúru SITA Marek Pupák.

Priznal, že tejto myšlienky sa drží a snaží sa ju robiť celý život. Zároveň je rád, že prostredníctvom profilu Blue Grandma našiel spôsob, ako túto radu šíriť ďalej, a tak ukázať, že vzťah so starým rodičom môže vyzerať pekne a harmonicky. „Cez to viem tým mladým ľuďom snáď to pretlmočiť, že takto by ste to mohli mať aj vy, keď sa budete trošku snažiť,” vysvetlil.

Neodkladajte čas, ktorý môžete stráviť so starými rodičmi

Marek Pupák v snahe motivovať mladšiu generáciu, aby sa starala o vzťahy so svojimi starými rodičmi tvrdí, že takéto puto im v prvom rade môže ponúknuť veľkú lásku. „Láska od nich je úplne najčistejšia forma, akú ja teda poznám mimo vzťahu, ktorý mám doma so svojou rodinou, so svojou priateľkou a so svojim synom. Takže môžu si dať navzájom spomínanú lásku, ktorá je v tomto spôsobe jedinečná,” uviedol vnuk.

Ako už vyššie spomínal, rovnako tento vzťah vie ponúknuť porozumenie, obidvaja sa môžu naučiť nové veci a nájsť niečo zaujímavé a výnimočné, čo niekde na Instagrame len tak nenájdu. „Je to predsa náš priamy predok. Je to niekto, z koho sme vzišli aj my. Keď sa to tak berie, že je to nejaká línia rodiny,” pokračuje Marek Pupák s tým, že starí rodičia sú predsa na vrchole rodinného stromu, od ktorých sa ďalej odvíjajú ďalší členovia. Jeho osobne zaujíma pýtať sa starej mamy aj na iných členov jeho rodiny, pretože sa z priamej ruky dozvie veci, ktoré by z fotiek a starých listov nezistil.

„Neodkladajte tento čas, ktorý môžete so starými rodičmi tráviť, pretože nikdy neviete, kedy jedného dňa tu nemusia byť. A podľa mňa by to bola veľká škoda, keď si ten vzájomný čas nedoprajete a nedáte, pretože nič podobného už nezažijete,” povedal na záver Marek Pupák, zakladateľ profilu Blue Grandma.

Rozhovory zo štúdia SITA si môžete vypočuť aj na —> Spotify