Začali sme myslieť progresívnejšie, tvrdí o slovenskom basketbale Radoslav Rančík

„Myslím si, že basketbal je u nás športom číslo 3,“ povedal v relácii V športovom SITE osemnásobný najlepší basketbalista Slovenska Radoslav Rančík. Reagoval tak na eufóriu, ktorá aktuálne pod tunajšími deravými košmi vládne.

Časť zvýšeného záujmu verejnosti o basketbal je pochopiteľne naviazaná na nedávny dramatický duel Slovenska proti Španielsku na vypredanom Štadióne Ondreja Nepelu, no kvalitatívny progres je v prostredí tohto športu markantný už niekoľko mesiacov.

„Nemyslím si, že sa stalo niečo, čo sa doteraz nedialo, no mám pocit, že kluby pochopili, že ak chcú dosahovať požadované výsledky, tak to musia robiť na profesionálnej úrovni. Na úrovni, ktorá poskytuje hráčom koncentráciu iba na samotné výkony, a nemusia riešiť všetko okolo svojho klubu,“ vysvetlil Rančík, ktorý ukončil profesionálnu kariéru ešte v roku 2018, pričom v súčasnosti je členom Výkonného výboru SBA.

Noví ľudia priniesli progresívnejšie myslenie

Kvalitatívny krok vpred je badateľný aj na domácej najvyššej súťaži. Nie všade je to dokonalé či ideálne, no vo všeobecnosti platí, že jednotlivé kluby pracujú na lepšom finančnom i marketingovom podhubí.

„Prišli noví sponzori, noví ľudia, ktorí majú progresívne myslenie. To progresívne myslenie sa premietlo do procesov, ktoré sa dejú nielen v kluboch, ale aj u nás na SBA. Tlačíme basketbal do médií, aby bol známy. Chceme, aby bol viac na očiach a aby sa o ňom ľudia rozprávali. V tomto nám výrazne pomáhajú klubové výsledky. Keď si zoberieme Prievidzu, Levice či bratislavský Inter, tak u všetkých platí, že náš basketbal v európskych konfrontáciách reprezentovali a reprezentujú vynikajúco. Veď kedy slovenský tím porazil španielsku Zaragozu? To sa teraz podarilo, čiže progres je citeľný,“ dodal Rančík, ktorého hlas veľmi často sprevádza zápasy slovenskej extraligy.

Rodák z Košíc totiž pracuje ako komentátor v súkromnej televízii, ktorá je držiteľom vysielacích extraligových práv.

Nehovorme o tom, že sme malá krajina

Svetová i európska špička je aj napriek známkam správne nastavenej cesty ešte veľmi ďaleko.

„To je pravda. Slovenskí hráči ešte stále nehrajú prím, ale majú možnosť učiť sa od zahraničných posíl, ktoré prichádzajú do našej ligy a majú zvyčajne vyššiu kvalitu. Ich prioritou by malo byť to, aby sa od nich učili. Už sa ukazuje, že tí, ktorí to pochopili a urobili tak v minulosti, dnes hrajú v medzinárodných ligách,“ povedal Rančík a dodal, že vzdelávanie hráčov i trénerov by takisto malo byť jednou z kľúčových úloh.

„Ak budeme systematicky pracovať viac ako jedno funkčné obdobie, napríklad 10-15 rokov, tak sa môžeme stať stabilným členom kvalifikačných duelov alebo sa dokonca dostať na niektoré z vrcholných podujatí. K tomu je potrebné mať správnu basketbalovú kultúru a mindset. Nemali by sme hovoriť o tom, že sme malá krajina, a bodka. Povedzme si, že sme malá krajina, no aj dokážeme veľa,“ doplnil Rančík v V športovom SITE.

