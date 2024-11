Slovenskí reprezentanti mali na dosah veľké prekvapenie, favorita však neskolili (video+foto)

Nechýbalo veľa a slovenskí basketbaloví reprezentanti by v piatok večer v Bratislave získali skalp veľkého favorita. V kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy mali výber Španielska „na lopate“ hneď dvakrát, no napokon svoju snahu nedotiahli do víťazného konca.

Po prehre 72:76 po dvojnásobnom predĺžení s úradujúcimi majstrami Európy sa zverencom trénera Aramisa Nagliča vzdialil vytúžený postup na kontinentálny šampionát, na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu však pred desaťtisícovou kulisou predviedli parádny výkon.

Veľká chuť bojovať

„Bol to vyrovnaný zápas so Španielmi počas päťdesiatich minút. To je jediné, čo viem povedať. Všetci sme dali do zápasu 150 percent. Presne toto sme chceli robiť. Ukázala sa veľká chuť bojovať aj v ťažkých momentoch, keď to nešlo. Momentálne cítime prázdnotu vo vnútri aj fyzicky. Budeme hľadať motiváciu ako nastúpiť do pondelkového zápasu v Španielsku po takejto prehre a po kontroverznom závere, čo sa tam udialo,“ povedal po súboji na oficiálnej tlačovej konferencii rozohrávač Mário Ihring.

Bol to práve 26-ročný handlovský rodák, ktorý na klubovej úrovni pôsobí v poľských Gliwiciach, ktorý v závere prvého predĺženia rozohrával loptu spod vlastného koša. Slováci v tom okamihu viedli 67:64 a do konca zostávali štyri desatiny sekundy. Ihringovu rozohrávku zachytil Santi Yusta a trojkou vyrovnal, čím zariadil druhé predĺženie.

Cítili neprávosť

Slovenskí basketbalisti cítili neprávosť, keďže za necelú polsekundu nie je možné zakončiť, dokonca s driblingom. Chybu však spravil časomerač, ktorý spustil čas neskôr. A keďže rozhodcovia potom posudzovali videozáznam podľa časomiery, kôš Španielov za tri body uznali.

„Beriem to na seba, mal som to hodiť inde. Myslel som si, že sa už nemôže nič stať,“ kajal sa Ihring po stretnutí, v ktorom zaznamenal 13 bodov.

Skvelá atmosféra

Na piatkový večerný súboj v Bratislave prišlo do hľadiska 10 046 divákov, čo je nový slovenský rekord, ešte nikdy pod Tatrami basketbalový duel nesledoval päťciferný počet divákov priamo v hľadisku. Atmosféra bola úžasná.

„Klamal by som, ak by som povedal, že som pred zápasom nebol nervózny, ale bola to taká pozitívna nervozita. Dúfam, že takéto publikum budeme mať doma čoraz častejšie. Diváci boli super, atmosféra tu dnes bola neopísateľná,“ zhodnotil po súboji Michael Fusek, autor dvoch bodov.

Neustriehli si koniec

Pivot tímu Nitra Blue Wings vysoká 224 cm nechcel hovoriť o šťastí alebo smole.

„Mali sme to super rozohraté, ale sme si to pokazili. Do každého duelu ideme s tým, že každý súper je zdolateľný. Španieli sem možno neprišli s najlepším tímom, ale stále majú extrémnu kvalitu. Zahrali sme to celkom dobre, ale neustriehli sme si koniec,“ poznamenal.

Teoretická šanca na postup

Slovenskí basketbalisti v boji o ME majú z troch duelov tri prehry, už v pondelok ich čaká duel na španielskej pôde. Vo februári potom absolvuje stretnutia v Belgicku a doma proti Lotyšsku.

Zo štyroch účastníkov C-skupiny sa na šampionát dostanú tri tímy, pričom Lotyši majú účasť istú ako spoluorganizátor podujatia. Zatiaľ sa zdá, že tím SR si na Eure nezahrá, teoretickú šancu však stále má.