Za 20 metrov štvorcových asfaltovania si vypýtali tisíce eur. Robotníci boli agresívni pred políciou a opľuli aj majiteľa

V Rimavskej Sobote sa odohrala hádka, pri ktorej museli zasahovať policajti. Robotníci totiž slovne zaútočili na majiteľa domu, ktorému asfaltovali priestor. Ako informuje TV Joj vo svojej rerpotáži na stránke Noviny.sk, za 20 metrov štvorcových si vypýtali tisíce eur.

Robotníci zrejme chodili od domu k domu a ponúkali svoju prácu. Dohodli sa s dvomi majiteľmi a jednému mali asfaltovať priestor veľký 4×5 metrov. Pri konečnej cene však mužovi dali zmätočné informácie.

Sumu povedali bez práce

„Ponúkli, že 15 eur meter štvorcový práce, a že kilo asfaltu stojí 70 centov. Čo sa nezdá človeku najprv veľa,“ uviedol televízii. Ďalší nespokojný obyvateľ pokračoval: „Povedali cenu iba za meter štvorcový. Ale iba práce. Demontáž a zlikvidovanie asfaltu, ale za materiál koľko. To nie. Mohol som sa aj ja opýtať, moja chyba.“

Netušili koľko reálne stojí asfalt a koľko ho treba na tak malý kúsok plochy. Mysleli si však, že to nebude veľká suma. „Chceli veľa – 4 000. Necelých 3 700. Že asfalt je drahý,“ doplnil obyvateľ. „Keď sme to prerátali ich vzorcom, tak to vyšlo na 2800 eur…mimo práce. Čiže to bola horibilná suma,“ ozrejmil.

Dvakrát ma opľul

Jeden preto zavolal známemu, aby zistil, koľko stojí tona asfaltu. Bolo to oveľa menej a s robotníkmi nakoniec zjednal sumu ani nie tisíc eur. V druhom prípade oklamaného sa však situácia vyhrotila, boli proti nim siedmi robotníci.

„Boli agresívni, hej. Kričali tu na celú ulicu, policajti ich utešovali. A potom ešte ma dvakrát opľul,“ opísal poškodený s tým, že svedok dokonca musel zavolať políciu. Odišli až vtedy, keď sa dohodli na sume 700 eur. Majiteľ však priznáva, že urobil chybu, keď sa s nimi vopred nedohodol na cene.