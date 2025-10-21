Zdravotníci v Humennom pripomínajú ženám význam prevencie rakoviny prsníka

Vyšetrenia vykonávajú výlučne ženské rádiologické techničky, čo prispieva k vyššiemu komfortu pacientok počas celého procesu.
Dominika Knoteková
Redaktorka ekonomickej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Jedlo ako prevencia? Tieto potraviny môžu znížiť riziko rakoviny prsníka
Ilustračné foto: GettyImages
Humenné Zdravie Regionálne správy z lokality Humenné

V rámci októbra, ktorý je medzinárodne venovaný osvete o rakovine prsníka, sa do kampane zameranej na prevenciu tohto ochorenia zapojila aj nemocnica v Humennom. Mamografické pracovisko tu ponúka rýchlo dostupné vyšetrenia, pričom čakacia doba nepresahuje dva týždne.

Prevencia je najúčinnejšia zbraň

Rádiologické oddelenie nemocnice je vybavené modernými diagnostickými prístrojmi, ktoré umožňujú presné zobrazenie prsníkového tkaniva. Vyšetrenia vykonávajú výlučne ženské rádiologické techničky, čo prispieva k vyššiemu komfortu pacientok počas celého procesu.

„Prevencia je najúčinnejšou zbraňou v boji proti rakovine prsníka. Ženám odporúčame, aby mamografické vyšetrenie absolvovali pravidelne – nielen počas októbra, ale počas celého roka. Včasné odhalenie zmien znamená vysokú šancu na úplné vyliečenie. Na našom pracovisku kladieme dôraz nielen na odbornosť, ale aj na citlivý a empatický prístup ku každej pacientke,“ uviedla Slávka Karasová, primárka rádiologického oddelenia nemocnice Penta Hospitals Humenné.

Prístupné a jednoduché

Vyšetrenie je neinvazívne, nebolestivé a trvá len niekoľko minút. Nevyžaduje si žiadnu špeciálnu prípravu, vďaka čomu je pre ženy prístupné a jednoduché.

Od 1. júla 2025 vstúpili do platnosti legislatívne úpravy v oblasti skríningových vyšetrení prsníkov. Skríningová mamografia sa rozšírila na ženy vo veku od 45 do 75 rokov. Zároveň sa zrušilo preventívne ultrazvukové vyšetrenie prsníkov u zdravých žien bez príznakov, ktoré už nie je hradené z verejného zdravotného poistenia ako skríningový výkon. Cieľom zmien je zvýšiť efektivitu preventívneho programu a zosúladiť ho s európskymi odporúčaniami, čím sa posilňuje jeho význam aj odborná kvalita.

Firmy a inštitúcie: Penta Hospitals
Okruhy tém: Mamografia Prevencia Rakovina prsníka Skríningová mamografia

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk