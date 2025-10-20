Spiace bunky rakoviny prsníka úspešne zlikvidované: Vedci našli spôsob, ako zabrániť návratu nádoru

Rakovina prsníka je najčastejším onkologickým ochorením u žien na svete. Každý rok je diagnostikovaných viac ako 2,3 milióna nových prípadov, len na Slovensku si túto diagnózu ročne vypočuje približne 3 500 žien.
Vďaka včasnej diagnostike a modernej liečbe sa prežívanie pacientok zlepšuje, no aj po úspešnej terapii visí vo vzduchu strašiak v podobe možného návratu choroby, často po rokoch zdanlivého vyliečenia.
Výnimočný objav amerických vedcov z University of Pennsylvania dáva nádej miliónom pacientkám, ktoré prekonali rakovinu prsníka. Vedci prvýkrát v histórii dokázali identifikovať a následne odstrániť tzv. „spiace“ rakovinové bunky – bunky, ktoré roky prežívajú v tele aj po úspešnej liečbe a môžu byť príčinou opätovného návratu ochorenia.
Tento objav, publikovaný v renomovanom časopise Penn Medicine, by mohol v budúcnosti úplne zmeniť spôsob, akým pristupujeme k prevencii recidívy rakoviny.
Čo sú spiace bunky a prečo sú nebezpečné?
Aj po úspešnej liečbe rakoviny môže v tele ostať niekoľko nádorových buniek, ktoré sa „uložia k spánku“. Nie sú aktívne, nerozširujú sa a bežné testy ich nezachytia. No môžu prežiť roky či dokonca desaťročia, kým sa opäť prebudia a spustia nový nádor.
Tieto takzvané spiace bunky boli doteraz prakticky „neviditeľné“. Pacientky po liečbe síce pravidelne podstupovali kontroly, ale ak sa v ich tele nachádzali tieto mikroohniská ochorenia, diagnostika ich nemala ako zachytiť. Vedci teraz dokázali nielen tieto bunky nájsť, ale aj cielene zlikvidovať, a tým výrazne znížiť riziko, že sa rakovina vráti.
„Pretrvávajúci strach z návratu rakoviny je niečo, čo prenasleduje mnoho žien, ktoré prekonali rakovinu prsníka, aj po oslave ukončenia liečby,“ hovorí hlavná výskumníčka Angela DeMichele, profesorka výskumu rakoviny prsníka s akademickou obcou Mariann T. a Roberta J. MacDonalda.
Lieky na rakovinu našli využitie v prevencii
Tím vedený doktorkou Angelou DeMichele vyvinul metódu, ktorou odobrali vzorku kostnej drene a dokázali v nej nájsť stopy po spiacich bunkách u žien, ktoré už prekonali rakovinu prsníka a mali za sebou štandardnú liečbu. Do štúdie s názvom CLEVER následne zaradili 51 pacientok, u ktorých sa tieto bunky našli.
Pacientky dostali jednu z troch foriem liečby – buď jeden zo známych liekov, alebo ich kombináciu. Išlo pritom o lieky, ktoré sú už schválené a bežne sa používajú na iné diagnózy (napr. autoimunitné ochorenia), ale teraz boli využité novým spôsobom: na zničenie spiacich nádorových buniek.
Výsledok? Až 80 % pacientok bolo po liečbe úplne „čistých“ – v ich kostnej dreni už neboli detekovateľné žiadne spiace nádorové bunky. Trojročná miera prežitia bez recidívy ochorenia bola vyššia ako 90 percent u pacientok, ktoré dostávali jeden liek, a 100 percent u pacientok, ktoré dostávali oba študované lieky.
Konečne dokážu rakovinu predvídať a predísť jej
Každý, kto zažil boj s rakovinou, vie, že strach z návratu choroby nikdy úplne nezmizne. Tento výskum však naznačuje, že existuje spôsob, ako zabrániť recidíve ešte skôr, než vôbec začne. „Doteraz sme pacientkám po liečbe mohli povedať len ‘uvidíme, či sa to vráti’. Teraz je tu šanca, že to dokážeme predvídať a dokonca tomu predísť,“ povedala hlavná autorka výskumu, onkologička Angela DeMichele.
To znamená, že ženy, ktoré majú síce čisté vyšetrenia, ale v ich tele by mohli „spať“ zvyšky nádoru, môžu podstúpiť test, a ak sú pozitívne, liečbu, ktorá ich definitívne ochráni pred návratom ochorenia.
„Prekvapivo sme zistili, že určité lieky, ktoré neúčinkujú proti aktívne rastúcim rakovinovým bunkám, môžu byť proti týmto spiacim bunkám veľmi účinné. To nám hovorí, že biológia spiacich nádorových buniek sa veľmi líši od aktívnych rakovinových buniek,“ dodáva Lewis Chodosh, MD, PhD, predseda katedry biológie rakoviny a hlavný autor štúdie.
Čo to znamená pre budúcnosť onkológie?
Tento objav by mohol spustiť novú éru v liečbe rakoviny. Namiesto čakania, či sa choroba vráti, sa lekári môžu zamerať na hľadanie a ničenie týchto skrytých buniek v predstihu.
Podobne, ako pri prevencii srdcových ochorení (kde liečime vysoký tlak alebo cholesterol skôr, než vznikne infarkt), sa možno raz budeme na rakovinu pozerať rovnako – ako na diagnózu, ktorej sa dá predchádzať, nielen ju liečiť.
Vedci z Penn Medicine už pripravujú ďalšie dve väčšie klinické štúdie – ABBY a PALAVY, ktoré majú potvrdiť výsledky na väčšej skupine pacientok.
Využitie pri iných druhoch rakoviny
Cesta k objavu spiacich nádorových buniek sa začala, podobne ako u mnohých iných vedeckých objavov, šťastnou náhodou. Výskumník Lewis Chodosh zistil, že u niektorých zvierat sa rakovina opäť objavila mesiace po odstránení primárnych nádorov. „To nám hovorilo, že musia existovať zvyškové nádorové bunky, ktoré prežili, možno v latentnom stave,“ vysvetľuje.
Hoci sa výskum týkal rakoviny prsníka, princíp spiacich buniek je známy aj pri iných typoch rakoviny, napríklad pri leukémii, rakovine pľúc alebo prostaty. Vedci dúfajú, že rovnaký prístup bude fungovať aj pri týchto ochoreniach.
Kedy bude liečba dostupná?
Aj keď je zatiaľ táto liečba vo fáze klinickej štúdie a bežne dostupná ešte nie je, vedci sú optimistickí. Použité lieky sú už schválené na iné diagnózy, takže cesta k ich využitiu v onkológii by mohla byť rýchlejšia než pri úplne nových prípravkoch. Odborníci veria, že v priebehu niekoľkých rokov budú lekári schopní bežne testovať pacientky po liečbe rakoviny prsníka na prítomnosť spiacich buniek.
Tento objav predstavuje nádej pre milióny žien po celom svete. Ukazuje, že sa blížime k bodu, kedy sa rakovina zmení z hrôzostrašnej diagnózy na ochorenie, ktorého návratu sa už nebude treba báť. „Pre mnohé pacientky to môže znamenať nielen dlhší život, ale aj život bez strachu,“ dodáva doktorka DeMichele.