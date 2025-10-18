Rakovina prsníka zabíja zbytočne. Moderné metódy a skríning môžu zachrániť stovky životov

Rakovina prsníka je najčastejším zhubným nádorovým ochorením žien a druhou najčastejšou príčinou ich úmrtí na rakovinu. Každý rok si túto diagnózu na Slovensku vypočuje približne 3 500 žien a až 900 na ňu zomrie. Odborníci pri príležitosti Dňa pre zdravé prsia, ktorý pripadá na 15. október a je súčasťou kampane Ružový október, upozorňujú, že vďaka prevencii, skríningovým vyšetreniam a modernej chirurgii môžeme úmrtnosť znížiť až o tretinu.
Mamografické vyšetrenie
Výskyt karcinómu prsníka celosvetovo stúpa. Podľa európskych dát čelí tejto diagnóze počas života jedna z jedenástich žien. Na Slovensku žije s rakovinou prsníka viac než 30 000 žien a pribúdajú aj prípady u mladších ročníkov. Hoci mamografické vyšetrenie vie nádor odhaliť včas, pravidelne ho podstupuje len okolo 30 percent žien. Ženy vo veku od 45 do 75 rokov majú na mamografiu nárok raz za dva roky, pričom pre vysokorizikové pacientky sú intervaly určené osobitným štandardom podľa miery rizika bez ohľadu na vek.
„Až 300 slovenských žien ročne zbytočne zomiera len preto, že neabsolvovali mamografický skríning. Ten dokáže odhaliť nález ešte predtým, než sa prejaví klinicky. Kľúčovú úlohu má aj samovyšetrenie prsníkov – stačí ho vykonávať raz mesačne v rovnaký deň podľa menštruačného cyklu alebo počas menopauzy v rovnaký deň v mesiaci,“ vysvetlila hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre rádiológiu Viera Lehotská.
Až 5 zo 6 žien má pri diagnostike zistenú invazívnu formu rakoviny, ktorá má tendenciu metastázovať. „Ak je karcinóm zachytený včas, pacientkam vieme podať účinnú liečbu. Naopak, v pokročilých štádiách je liečba náročnejšia a s horšou prognózou. Stále platí, že približne 30 percent slovenských pacientok je diagnostikovaných až v pokročilom štádiu,“ uviedol onkochirurg Peter Chvalný z Onkologického ústavu sv. Alžbety.
Rakovina prsníka u mužov
Pri liečbe v skorších štádiách je dominantný chirurgický zákrok. V pokročilejších prípadoch sa pridáva chemoterapia, hormonálna a biologická liečba, ako aj rádioterapia. „Čím skôr je rakovina zachytená, tým jednoduchšia a menej nákladná je liečba pre systém aj menej zaťažujúca pre pacientku,“ doplnil Chvalný.
Odborníci upozorňujú, že rakovina prsníka sa môže objaviť aj u mužov. „Ide o zriedkavé ochorenie, no muži ho často podceňujú a ignorujú prvé príznaky. Ak sa zachytí včas, je aj u nich dobre liečiteľná,“ pripomenul chirurg Zoltán Básti z AGEL Mammacentra sv. Agáty.
Výrazný posun v kvalite operácií prináša použitie tzv. magnetického zrna. Táto moderná lokalizačná metóda umožňuje presne zamerať nádor a šetrnejšie ho odstrániť. Na Slovensku sa využíva na piatich pracoviskách – v OÚSA, NOÚ, AGEL Mammacentre sv. Agáty, Univerzitnej nemocnici Martin a UNB na Antolskej ulici. Každoročne podstúpi operáciu prsníka približne 3 000 slovenských žien.
„Zavedenie magnetického zrna prebieha v lokálnej anestézii, je rýchle a pacientkami dobre tolerované. Chirurg počas operácie pomocou sondy deteguje zrno, ktoré ho presne navedie k nádoru. Zrno možno zaviesť až 180 dní pred zákrokom, čo umožňuje lepšie plánovanie a znižuje stres. Táto technológia prináša presnejší zákrok aj vyšší komfort pre pacientku,“ uviedol onkochirurg Miroslav Tomáš z NOÚ.
Moderné technológie
Doteraz túto operáciu podstúpilo vo svete zhruba 40 000 pacientiek, na Slovensku zatiaľ okolo 300. Zrno je od januára 2025 hradené zdravotnými poisťovňami, no klasické vodiace drôtiky sa stále používajú, najmä z dôvodu dostupnosti.
Zavedenie moderných technológií vítajú aj pacientky. „Presná lokalizácia nádoru pred zákrokom nám dodáva pocit bezpečia. V rámci združenia Amazonky podporujeme ženy po diagnostikovaní rakoviny – ponúkame psychologickú, fyzickú aj právnu pomoc. Chceme vytvárať bezpečný priestor, kde si ženy navzájom dodávajú silu. Sme vďačné, že aj u nás majú pacientky prístup k najmodernejšej liečbe,“ povedala predsedníčka združenia Zuzana Ščepková.
Na význame prevencie trvá aj Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok (SK+MED). „Včasná diagnostika výrazne zvyšuje šance na uzdravenie. Moderné postupy robia liečbu dostupnejšou, komfortnejšou a udržateľnejšou aj pre zdravotnícky systém,“ uviedla výkonná riaditeľka asociácie Katarína Danková.