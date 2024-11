WHO schválila prvú vakcínu proti mpox pre deti, pomôže to rozšíriť očkovanie na africkom kontinente

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) schválila vôbec prvú vakcínu proti mpoxu pre deti. To by mohlo pomôcť rozšíriť očkovanie na africkom kontinente, kde sa epidémia šíri predovšetkým v Konžskej demokratickej republike. WHO v utorok večer oznámila, že schválila vakcínu vyrobenú japonskou spoločnosťou KM Biologics pre deti staršie ako rok vo forme jednej dávky.

V súčasnosti sa prípady ochorenia mpox medzi deťmi do 18 rokov v KDR zvýšili o viac ako 130 %, pričom existuje viac ako 25-tisíc podozrivých prípadov.

Podľa charitatívnej organizácie Save the Children sú deti takmer štyrikrát viac ohrozené úmrtím na novú formu mpox, objavenú začiatkom tohto roka na východe KDR. „Deti sú mimoriadne zraniteľné,“ uviedla Katia Veira de Moraaes Lecasse z organizácie Save the Children.

Prípady mpox sa v súčasnosti v KDR a Burundi vyskytujú prevažne medzi deťmi, ktoré tvoria viac ako 90 % všetkých prípadov v Afrike.

WHO predtým schválila vakcínu proti mpoxu vyrobenú spoločnosťou Bavarian Nordic pre osoby nad 18 rokov, pričom povolenie pre mladšie vekové skupiny bolo možné, ak lekári posúdili, že prínosy prevažujú nad možnými rizikami. Doposiaľ africké krajiny hlásili viac ako 46-tisíc podozrivých prípadov mpox, vrátane 1 081 úmrtí.