Všeobecná zdravotná poisťovňa pre darcov krvi pripravila nové vitamínové balíčky, ponúka aj rôzne výhody

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) pre svojich poistencov, ktorí sú zároveň ocenenými darcami krvi, zostavila nový vitamínový balíček na mieru. Informovalo o tom oddelenie komunikácie VšZP v piatok.
Dlhodobo podporuje darcov krvi
Najväčšia zdravotná poisťovňa (ZP) na Slovensku podporuje darcov krvi dlhodobo, aby posilnila ich regeneráciu. „Pre darcov krvi po získaní Jánskeho plakety alebo Kňazovického medaily práve preto v najbližších dňoch navýšime počet vitamínov,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP Matúš Jurových. Slovenský Červený kríž vysvetlil, že na získanie ocenenia treba darovať krv aspoň desaťkrát, pričom odber krvných doštičiek sa počíta ako dve darovania.
Vitamíny sú základnou súčasťou mnohých biochemických procesov v ľudskom tele, uviedla vedúca lekárka Odberného centra Bratislava Kramáre Zuzana Kovaľová. „U pravidelných darcov často dochádza k poklesu zásob železa, ktoré je potrebné doplniť pre viditeľné zmeny v krvnom obraze. Vitamín C zlepšuje vstrebávanie železa, kyselina listová podporuje krvotvorbu,“ vysvetlila. Dodala, že dôležité je tiež doplniť aj magnézium a vápnik, vitamín B12 a bielkoviny.
Odberné centrá Národnej transfúznej služby Slovenskej republiky minulý rok uskutočnili 170 676 odberov krvi a jej zložiek, pričom viac než polovica ľudí darovala krv aspoň dvakrát. Krv môže darovať dospelý zdravý človek, ktorý sa cíti zdravo a nemá príznaky žiadnej choroby, netrpí infekčným alebo iným závažným ochorením. Muži môžu darovať krv štyrikrát a ženy trikrát do roka v stanovených intervaloch, uviedla slovenská štátna ZP.
Dvojnásobné zvýšenie počtu kapsúl
Jednorazoví darcovia krvi, ktorí sú poistencami VšZP, majú po každom odbere nárok na jedno 30-kapsulové balenie multivitamínového doplnku. Ocenení darcovia budú mať nárok na trojbalenie vitamínov, ktoré obsahuje 60 kapsúl multivitamínov, 60 kapsúl vitamínov D3+K2 a 60 kapsúl železa.
„U posledných dvoch uvedených balení ide v porovnaní s pôvodným regeneračným vitamínovým balíčkom o dvojnásobné zvýšenie počtu kapsúl,“ uviedla slovenská verejná ZP. Vlani odovzdala jednorazovým darcom krvi takmer 37-tisíc balení vitamínov a viacnásobným viac ako 1 800 vitamínových balíčkov.
Svojim poistencom, ktorí sú aj darcami krvi, zároveň ponúka navyše 14 rôznych výhod. „Medzi nimi zľavy v optike alebo na rôzne kúpeľné pobyty,“ spresnila najväčšia slovenská ZP.
Darcovstvo krvi podporí podujatím Láskavá kvapka krvi, ktoré bude začiatkom apríla. „Zamestnanci poisťovne budú môcť vtedy darovať krv na vybraných pobočkách VšZP v rámci celého Slovenska,“ uzavrela.