VšZP počas Svetového dňa boja proti rakovine upozorňuje na význam prevencie, ročne pozýva na skríningy státisíce poistencov

Štvrtého februára je Svetový deň boja proti rakovine, ktorý upozorňuje na význam prevencie a včasnej diagnostiky. V minulom roku Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) zabezpečovala liečbu onkologických ochorení pre viac ako 100-tisíc svojich poistencov. Informovala o tom v stredu hovorkyňa VšZP Danka Capáková.
Spresnila, že ženy najčastejšie postihuje rakovina prsníka, kože, hrubého čreva a maternice. V prípade mužov je to karcinóm prostaty, kože, hrubého čreva a konečníka.
Účasť na skríningových programoch je stále nižšia
Nádorové ochorenia sú na Slovensku druhou najčastejšou príčinou úmrtia, vyplýva to z údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky. VšZP považuje prevenciu za jednu z najdôležitejších tém. Vlani preto rozoslala viac ako 370-tisíc pozvánok na skríningové vyšetrenia.
Ďalších viac ako 225-tisíc ľudí oslovila osobne v rámci verejných aktivít naprieč celým Slovenskom. „Na preventívne prehliadky pozýva svojich poistencov prostredníctvom mobilnej aplikácie, aby im uľahčila situáciu a nemuseli si pamätať termíny pre možnosť ich absolvovania,“ dodala Capáková.
Napriek dôležitosti uvedených vyšetrení je účasť na skríningových programoch stále nižšia, než by bolo vhodné, vyplýva to zo štatistiky najväčšej zdravotnej poisťovne (ZP). VšZP zhodnotila, že aj pri relatívne nízkej účasti však tieto programy prinášajú významné výsledky.
Za uplynulé tri roky skríning zachytil 1 075 prípadov rakoviny hrubého čreva a konečníka, takmer 70 prípadov karcinómu krčka maternice a takmer 40 prípadov nádoru prsníka. „Konečné čísla sa môžu ešte navýšiť po úplnom vyhodnotení údajov za rok 2025,“ dodala hovorkyňa uvedenej poisťovne.
Účasť na preventívnych prehliadkach
Včasná diagnostika a nasadenie správnej liečby dávajú predpoklad na jej výrazne vyššiu úspešnosť, upozornil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP Matúš Jurových.
„Prevencia zároveň znamená efektívnejšie využitie prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Na druhej strane, na Slovensku stále vidíme pomerne nízku mieru ochoty prevziať zodpovednosť za vlastné zdravie, čo vidieť aj na pomerne nízkej účasti na preventívnych prehliadkach v niektorých odbornostiach,“ skonštatoval.
Účasť na preventívnych prehliadkach podľa jednotlivých odborností sa významne líši. „Z najnovších údajov vyplýva, že v roku 2025 absolvovalo preventívnu prehliadku u všeobecného lekára 29 % poistencov z tých, ktorí na ňu mali v minulom roku nárok. U stomatológa sa na preventívnej prehliadke zúčastnilo 45 %dospelých poistencov a 55 % detí, u gynekológa to bolo 35 % poisteniek. Najnižšia je návštevnosť u urológa, kde sa na preventívnej prehliadke zúčastnilo len desať percent oprávnených poistencov,“ vyčíslila Capáková.
Pozitívny ukazovateľ
Pozitívnym ukazovateľom je vysoká účasť na preventívnych prehliadkach u pediatra, ktorá presahuje 91 %. „Tento údaj potvrdzuje, že rodičia venujú zdraviu svojich detí náležitú pozornosť, a zároveň naznačuje potenciál pre zlepšenie účasti dospelých na preventívnych prehliadkach,“ zhodnotila členka predstavenstva uvedenej poisťovne Denisa Slivková.
Dôležitým činiteľom je aj to, že všetky skríningové programy majú podľa slov hovorkyne VšZP neporovnateľne nižší dosah na systém verejného zdravotného poistenia než liečba nádorových ochorení.
„Pre porovnanie, test na okultné krvácanie zo stolice stojí zdravotné poisťovne približne 12 eur, kolonoskopia do 200 eur a starostlivosť o poistenca s rakovinou hrubého čreva v terminálnom štádiu približne 25-tisíc eur,“ uviedla. Okultné krvácanie znamená skryté a kolonoskopia je vyšetrenie konečníka a hrubého čreva ohybnou kamerou.
Podnecovanie k prevencii
Štátna poisťovňa podnecuje k prevencii aj prostredníctvom svojho zvýhodnenia Peňaženka zdravia. „Jednou z podmienok čerpania finančných príspevkov je totiž práve absolvovanie preventívnych prehliadok. Poistenci zodpovední k vlastnému zdraviu tak môžu následne využiť viaceré finančné príspevky,“ vysvetlila Capáková.
Ako jediná zdravotná poisťovňa VšZP prispieva napríklad na samoodberové testy BRCA1 a BRCA2 génu rakoviny prsníka. Test BRCA však nie je iba pre ženy.
„BRCA mutácie výrazne zvyšujú nielen riziko vzniku rakoviny prsníka, ale tiež rakoviny prostaty, rakoviny pankreasu a kožného melanómu u mužov,“ spresnila hovorkyňa. Doplnila, že VšZP prispieva aj na moderné vyšetrenie krčka maternice cytológiou na tekutej báze, skratkou LBC, pri ktorej sa robí odber buniek.
A rovnako tak, ako prvá a jediná ZP zvýšila aj hornú vekovú hranicu pre možnosť získania finančného príspevku na očkovanie proti ľudskému papilomavírusu známeho skratkou HPV. „Poistenci ho môžu využiť až do 24 rokov a 364 dní,“ spresnila Capáková.
Program zliav a výhod
Najväčšia ZP má pre svojich poistencov tiež Program zliav a výhod u jej partnerov. Najnovšie ho rozšírila o spoluprácu s onkologickým občianskym združením Tak trocha inak. Klienti v dôsledku toho môžu využiť zľavu na módne doplnky, ktoré slúžia napríklad ako pokrývka hlavy pre ľudí v onkologickej liečbe.
V rámci vernostného programu môžu poistenci VšZP využiť aj online alebo telefonickú konzultáciu so skúsenými psychológmi za zvýhodnenú cenu, uviedla hovorkyňa. Ďalšou výhodou je online alebo telefonická konzultácia svojho zdravotného stavu s lekárom 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Umožňuje ich aplikácia MedDi app, pričom prvé dve majú poistenci VšZP bezplatne.