Všeobecná zdravotná poisťovňa výrazne zlepšila hospodárenie, jej zisk presiahol 20 miliónov eur

VšZP dosiahla dvojnásobne lepší hospodársky výsledok.
Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP)
Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) dosiahla za minulý rok dvojnásobne lepší hospodársky výsledok v porovnaní s rokom predtým. Podľa predbežnej účtovnej závierky je jej hospodársky výsledok vo výške viac ako 20 miliónov eur. Môže tak opäť investovať viac zdrojov do zdravotnej starostlivosti, a to aj nad rámec zákonného minima. V piatok o tom informovala hovorkyňa VšZP Danka Capáková.

Takmer tri milióny poistencov

Matúš Jurových, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ vyčíslil, že VšZP má v súčasnosti takmer tri milióny poistencov. „Som hrdý na to, že sme zodpovedným hospodárením potvrdili, že aj štátna akciová spoločnosť môže fungovať hospodárne, transparentne a ukončiť rok s kladným hospodárskym výsledkom, a to bez akejkoľvek dotácie od štátu,“ uviedol.

Minister zdravotníctva Slovenskej republiky Kamil Šaško (Hlas-SD) na výsledok reagoval, že VšZP druhý rok po sebe potvrdila, že je možné efektívne hospodáriť a zároveň zachovať vysokú kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti. „Jej výsledky za posledné dva roky sú príkladom zodpovedného prístupu k verejným financiám, ktorý nezaťažuje štátny rozpočet a súčasne prináša benefity pre poistencov,“ dodal.

Zdravotná starostlivosť a lieky

Finančná stabilita najväčšej zdravotnej poisťovne na Slovensku sa odzrkadlila aj v dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre jej poistencov. „Podľa predbežných výsledkov sme do zdravotnej starostlivosti investovali až o 68 miliónov eur viac ako nám stanovovala programová vyhláška. Rovnako tak na lieky sme vyčlenili podľa predbežných výsledkov o 54 miliónov eur viac. Výsledkom našej práce je viac vyliečených poistencov, skrátenie čakacích dôb a dostupnejšia zdravotná starostlivosť,“ uviedla členka predstavenstva VšZP Denisa Slivková.

Ako doplnil Viktor Očkay, podpredseda predstavenstva VšZP, cieľom je pokračovať v nastavených procesoch, ktoré sa v oblasti prevádzky ukázali ako efektívne. „Zároveň chceme upevniť náš vzťah k poistencom vďaka kvalitnému klientskemu servisu, na ktorý sa budú môcť spoľahnúť v každej situácii. Výzvy nás čakajú aj v oblasti ďalšieho posilňovania značky VšZP tak, aby sme dokázali osloviť čo najviac ľudí a prehlbovali u nich zodpovednosť k vlastnému zdraviu,“ zdôraznil.

VšZP plánuje investície do digitalizácie

Štátna poisťovňa sa chce v nasledujúcom období zamerať aj na skvalitňovanie digitálnych služieb. „Ak chceme byť konkurencieschopní, musíme ísť s dobou. Plánujeme preto aj investície do digitalizácie, informačných systémov a automatizácie. To bude v konečnom dôsledku opäť znamenať zlepšenie služieb tak pre poistencov ako aj poskytovateľov,“ doplnil Jurových.

Predbežný hospodársky výsledok vo výške 21,43 milióna eur musí v zmysle pravidiel ešte potvrdiť nezávislá audítorská spoločnosť. „Následne predstavenstvo Všeobecnej zdravotnej poisťovne predloží návrh na jeho prerozdelenie akcionárovi aj s riadnym odôvodnením svojho odporúčania. Konečné rozhodnutie je na ministerstve zdravotníctva,“ uzavrela Capáková.

