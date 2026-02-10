VšZP spresnila výšku svojho predbežného hospodárskeho výsledku, jeho hodnota je 21,4 milióna eur - VIDEO

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) spresnila výšku svojho predbežného hospodárskeho výsledku za minulý rok, ktorý je v hodnote 21,4 milióna eur. Informovala o tom v utorok.
Najväčšia zdravotná poisťovňa (ZP) na Slovensku vlani do zdravotnej starostlivosti investovala 97 % svojich príjmov, čo bolo opäť najviac spomedzi všetkých ZP v krajine, uviedla VšZP. „Náš poistný kmeň je špecifický, pretože máme najviac poistencov vo vysokom veku a tých s najvážnejšími diagnózami,“ dodala členka predstavenstva VšZP Denisa Slivková.
Predbežný hospodársky výsledok musí ešte potvrdiť nezávislá audítorská spoločnosť a o prerozdelení zisku bude rozhodovať akcionár v zmysle odporúčaní predstavenstva VšZP, zdôraznila uvedená inštitúcia.
„Na druhej strane, musíme vyčleniť časť peňazí na umorenie strát z minulých období, čo je dôležité pre zlepšovanie finančnej stability a kondície Všeobecnej zdravotnej poisťovne,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP Matúš Jurových na tlačovej konferencii.