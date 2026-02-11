Celkový hospodársky výsledok vo verejnom zdravotnom poistení dosiahol hodnotu takmer 60 miliónov eur

Celkový výsledok hospodárenia v sektore verejného zdravotného poistenia za minulý rok je zisk vo výške 57,3 milióna (mil.) eur. Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) podľa predbežných výsledkov dosiahla zisk 21,4 mil. eur, zdravotná poisťovňa (ZP) Dôvera zisk 26,2 mil. eur a ZP Union zisk 9,7 mil. eur. Informovala o tom v stredu hovorkyňa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Monika Beťková.
Doplnila, že ku koncu minulého roka vykázala VšZP vlastné imanie v hodnote 82,3 mil. eur, Dôvera 231,5 mil. eur a Union 33,1 mil. eur. Všetky ZP v Slovenskej republike splnili zákonnú požiadavku na minimálnu výšku vlastného imania.
Vlastné imanie VšZP a Unionu sa v porovnaní s koncom predminulého roka zmenilo o zisk za vlaňajšok. U Dôvery pokleslo, dôvodom je výplata dividendy akcionárom vo výške 29,4 mil. eur, priblížila Beťková.
ZP poskytujú ÚDZS podľa zákona priebežné mesačné neauditované účtovné závierky. Všetky ZP plnia zákonné požiadavky na splnenie platobnej schopnosti a uhrádzajú svoje záväzky voči poskytovateľom v súlade so zákonnými požiadavkami, uzavrela uvedená hovorkyňa.