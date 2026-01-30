VšZP ponúka príspevok na monitor dychu pre dojčatá, na bábätko môžete dostať až 50 eur

Všeobecná zdravotná poisťovňa podporuje prevenciu náhleho úmrtia dojčiat.
Anna Kopčanová
Redaktorka ekonomickej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
VŠZP
Foto: ilustračné, SITA/Marián Peiger
Slovensko Zdravotníctvo Zdravotníctvo z lokality Slovensko

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) poskytuje finančný príspevok do výšky 50 eur na zapožičanie monitoru dychu pre bábätko na pol roka. Informovalo o tom oddelenie komunikácie uvedenej inštitúcie v piatok.

Vysvetlilo, že dané zariadenie kontroluje pravidelnosť dýchania dojčiat počas spánku. „Je dôležitým nástrojom prevencie syndrómu náhleho úmrtia dojčiat (SIDS) a včas upozorní na problém,“ spresnilo.

Podmienky získania príspevku

Doplnilo, že príspevok je pre deti do jedného roka. Rodič detského poistenca VšZP oň môže požiadať na jej internetovom portáli ePobočka, alebo v jej mobilnej aplikácii v rámci výhod, ktorými sú Peňaženka zdravia Mini aj Peňaženka zdravia Maxi.

Rodič si môže zariadenie zapožičať cez Nadáciu Križovatka či vo vybraných nemocniciach, alebo lekárňach. V mobilnej aplikácii treba podať žiadosť na dieťa do 60 dní od úhrady. Pri podávaní žiadosti treba nahrať doklad o transakcii a zmluvu o výpožičke monitora dychu. Inštitúcia odporúča pozrieť si pravidlá čerpania a využitia jej finančných príspevkov.

Čo je SIDS

Prevencia je mimoriadne dôležitá, ak dieťa patrí do rizikovej skupiny SIDS. „Monitor dychu môže rodičom pomôcť včas zareagovať v kritickej situácii a priniesť pokojnejší spánok celej rodine,“ zdôraznila inštitúcia. Od roku 2021 zaznamenala viac ako 5 200 žiadostí o uvedený príspevok.

SIDS označuje náhle a nevysvetliteľné úmrtie inak zdravého dojčaťa do jedného roka života počas spánku. „Nie je ho možné predvídať na základe zdravotného stavu dieťaťa. K úmrtiam najčastejšie dochádzalo medzi druhým a štvrtým mesiacom veku dieťaťa,“ uzavrela organizácia.

Firmy a inštitúcie: VšZP Všeobecná zdravotná poisťovňa
Okruhy tém: Finančný príspevok Monitor dychu

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk