VšZP ponúka príspevok na monitor dychu pre dojčatá, na bábätko môžete dostať až 50 eur

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) poskytuje finančný príspevok do výšky 50 eur na zapožičanie monitoru dychu pre bábätko na pol roka. Informovalo o tom oddelenie komunikácie uvedenej inštitúcie v piatok.
Vysvetlilo, že dané zariadenie kontroluje pravidelnosť dýchania dojčiat počas spánku. „Je dôležitým nástrojom prevencie syndrómu náhleho úmrtia dojčiat (SIDS) a včas upozorní na problém,“ spresnilo.
Podmienky získania príspevku
Doplnilo, že príspevok je pre deti do jedného roka. Rodič detského poistenca VšZP oň môže požiadať na jej internetovom portáli ePobočka, alebo v jej mobilnej aplikácii v rámci výhod, ktorými sú Peňaženka zdravia Mini aj Peňaženka zdravia Maxi.
Rodič si môže zariadenie zapožičať cez Nadáciu Križovatka či vo vybraných nemocniciach, alebo lekárňach. V mobilnej aplikácii treba podať žiadosť na dieťa do 60 dní od úhrady. Pri podávaní žiadosti treba nahrať doklad o transakcii a zmluvu o výpožičke monitora dychu. Inštitúcia odporúča pozrieť si pravidlá čerpania a využitia jej finančných príspevkov.
Čo je SIDS
Prevencia je mimoriadne dôležitá, ak dieťa patrí do rizikovej skupiny SIDS. „Monitor dychu môže rodičom pomôcť včas zareagovať v kritickej situácii a priniesť pokojnejší spánok celej rodine,“ zdôraznila inštitúcia. Od roku 2021 zaznamenala viac ako 5 200 žiadostí o uvedený príspevok.
SIDS označuje náhle a nevysvetliteľné úmrtie inak zdravého dojčaťa do jedného roka života počas spánku. „Nie je ho možné predvídať na základe zdravotného stavu dieťaťa. K úmrtiam najčastejšie dochádzalo medzi druhým a štvrtým mesiacom veku dieťaťa,“ uzavrela organizácia.