V Košiciach hospitalizovali 53 pacientov s covidom, očkovacie centrum dočasne presunuli

Očkovanie ostáva dôležitou súčasťou prevencie pred ťažkým priebehom ochorenia, hospitalizáciou či úmrtím.
Katarína Lörincová
Redaktorka domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Vakcína, COVID 19
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.
Košice Zdravotnícke zariadenia Nezaradené z lokality Košice

Očkovacie centrum Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) Košice dočasne presunuli, momentálne je umiestnené na prízemí v Poliklinike Juh na Rastislavovej 45. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová. Ako ďalej uviedla, hoci pandémia COVID-19 je za nami, vírus naďalej cirkuluje v populácii.

Od septembra hospitalizovali 53 pacientov

„Potvrdzuje to aj fakt, že na Klinike infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice evidujeme od septembra 53 hospitalizácií pacientov s týmto ochorením,“ informovala. Zdôraznila, že očkovanie i preto ostáva dôležitou súčasťou prevencie pred ťažkým priebehom ochorenia, hospitalizáciou či úmrtím. Rizikovými skupinami sú najmä seniori, chronicky chorí, a tiež onkologickí pacienti a osoby s oslabenou imunitou.

„V čase vyhradených očkovacích termínov sa zdravotníci vo Vakcinačnom centre UNLP nezastavia. Za deň zaočkujú aj 400 osôb proti ochoreniu COVID-19. Od konca septembra, teda za viac ako mesiac, podali vakcínu už takmer 4 500 záujemcom. V porovnaní s minulým rokom evidujeme v nemocnici vyšší záujem o očkovanie,“ priblížila Šustová.

Termíny koordinujú s NCZI

Doplnila, že termíny na očkovanie koordinujú s Národným centrom zdravotníckych informácií (NCZI) podľa počtu registrácií, pre aktuálne informácie odporučila sledovať webstránku nemocnice: https://unlp.sk/pacienti/ockovanie/. Najbližšie očkovacie termíny v UNLP Košice budú na budúci týždeň.

Len registrovaných záujemcov budú očkovať 4. novembra 2025, od 8:00 do 13:00. Očkovanie bude pokračovať aj 5. novembra 2025 od 9:00 do 12:00. Tento termín je určený pre nezaregistrovaných záujemcov, a tiež pre deti vo veku 12 až 17 rokov. Nezaregistrovaných a deti v tejto vekovej kategórii budú očkovať aj 6. novembra, tiež v čase od 9:00 do 12:00.

Očkovanie zostáva overenou ochranou

„V očkovacích termínoch pre neregistrovaných záujemcov prosíme čakateľov o trpezlivosť a toleranciu, môžu sa tvoriť rady. Pripomíname, že je možné očkovať sa proti chrípke aj COVID-19 zároveň, teda oboma vakcínami naraz,“ uviedla Šustová. Na pacientov v tejto súvislosti apelovala, aby si na očkovanie proti chrípke nenosili vlastné vakcíny, potrebné očkovacie dávky zabezpečuje výlučne nemocnica.

„Očkovanie proti COVID-19 je bezpečné, overené a odporúčané Ministerstvom zdravotníctva SR, Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), ako aj Európskou agentúrou pre lieky (EMA). Aj po skončení pandémie zostáva spoľahlivým spôsobom, ako chrániť seba, svojich blízkych a pacientov, o ktorých sa staráme,“ uzavrela.

Viac k osobe: Ladislava Šustová
Firmy a inštitúcie: EMA Európska lieková agentúraMZ Ministerstvo zdravotníctva SRNCZI Národné centrum zdravotníckych informáciíSvetová zdravotnícka organizácia (WHO)UNLP KE Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Okruhy tém: COVID-19 Koronavírus COVID-19 vakcína Očkovanie proti chrípke

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk