Fakultná nemocnica v Trnave skracuje bezplatné parkovanie v areáli zo štyroch na dve hodiny

Fakultná nemocnica v Trnave mení od 1. novembra podmienky parkovania vo svojom areáli. Vodiči budú môcť parkovať bezplatne namiesto doterajších štyroch hodín po novom len dve hodiny.
Neudržateľná situácia
Potom bude každých 30 minút spoplatnených čiastkou 2 eurá. Maximálna denná čiastka za parkovanie je stanovená na 20 eur. Bezplatné parkovanie budú mať pacienti onkologickej ambulancie, dialýzy a ambulancie hemoterapie a chemoterapie na oddelení hematológie.
„Fakultná nemocnica Trnava je nútená pristúpiť k týmto zmenám, pretože počet áut za posledné obdobie v areáli nemocnice narástol. Situácia začína byť neudržateľná, nakoľko areál nemocnice sa stal bezplatným parkoviskom, keďže všetky okolité parkoviská sú spoplatnené alebo sa v okolí nemocnice nachádzajú rezidentské zóny,“ vysvetlil hovorca nemocnice Matej Martovič.
Cieľom opatrení nie je podľa neho obmedzovať prístup pacientov, ale zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť dopravy v areáli, ktorá je nevyhnutná pre záchranné zložky, sanitky a zdravotnícky personál.
Platené parkovanie
Areál nemocnice sa postupne stal vyhľadávaným miestom na parkovanie pre vodičov smerujúcich do centra mesta alebo k železničnej a autobusovej stanici. Keďže nemocnica poskytovala bezplatné parkovanie na štyri hodiny, mnohí vodiči využívali parkovacie miesta bez návštevy zdravotníckeho zariadenia.
Fakultná nemocnica v Trnave zaviedla platené parkovanie vo svojom areáli v roku 2011. Vyberala zhruba 30-tisíc eur ročne, okrem toho eliminovala vozidlá, ktoré tam nemali čo robiť. Vyberať za parkovanie nemocnica prestala v júli 2017.
Podľa vtedajšieho ministra zdravotníctva Tomáša Druckera mali mať pacienti 4 – 5 hodín parkovania zadarmo, až po tomto časovom limite malo byť parkovanie spoplatnené. Vtedajšie vedenie trnavskej nemocnice to vyhodnotilo ako neefektívne a umožnilo parkovanie zadarmo. K plateniu za parkovanie sa nemocnica vrátila v roku 2022, ale prvé štyri hodiny zostali vtedy zadarmo.