Žilinka čoskoro oznámi výsledky preskúmania tendra na záchranky, od jeho rozhodnutia závisí ďalší postup vlády

Výberové konanie na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby vyhlásilo Operačné stredisko ZZS v máji.
Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka. Foto: archívne, SITA/Tomáš Bokor
Budúci týždeň má generálny prokurátor Maroš Žilinka predstaviť závery preskúmania zákonnosti postupu Ministerstva zdravotníctva pri výberovom konaní na stanice záchrannej zdravotnej služby. Oznámil to na sociálnej sieti Facebook. Ide o dôležitý moment v dlhotrvajúcej kauze, ktorá v lete vyvolala politické napätie a otázniky nad transparentnosťou tendra v koalícii aj opozícii.

Výberové konanie na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby vyhlásilo Operačné stredisko ZZS v máji. Opozícia aj časť koaličných poslancov však upozorňovali na netransparentné podmienky a riziko ovplyvňovania. V auguste bol tender zrušený.

Ministerstvo zdravotníctva doteraz nepredstavilo konečný plán, ako bude systém záchrannej zdravotnej služby fungovať v nasledujúcich rokoch. Rezort pripúšťa, že pracuje s rôznymi alternatívami, no konkrétny postup zatiaľ nekomentuje. Definitívnu odpoveď na to, či bol postup rezortu pri tendri v súlade so zákonom, má priniesť práve pripravované vyhlásenie generálneho prokurátora. Od jeho záverov môže závisieť ďalší postup vlády aj to, či sa vypíše nové výberové konanie, alebo štát pristúpi k inému typu riešenia.

