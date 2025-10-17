V košickej nemocnici platí až do odvolania zákaz návštev hospitalizovaných pacientov

Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košice zakázala návštevy hospitalizovaných pacientov. Dôvodom je zhoršená epidemiologická situácia a zvýšený výskyt chrípkových ochorení a COVID-19. Zákaz platí až do odvolania. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová.
„Uvedomujeme si, že návšteva hospitalizovaného príbuzného je pre rodinu veľmi dôležitá, avšak našou úlohou je chrániť najzraniteľnejších pacientov a zároveň chrániť zdravie zdravotníckeho personálu, aby mohol pokračovať v nepretržitom poskytovaní zdravotnej starostlivosti,“ uviedla.
Zo zákazu sú možné výnimky, avšak len v prípade kriticky chorých pacientov a so súhlasom ošetrujúceho alebo službukonajúceho lekára, po individuálnom posúdení. „Osobné veci pre pacientov bude možné odovzdať sestrám na oddelení popoludní v čase pôvodných návštev, a to v stredu, sobotu a nedeľu od 14:30 do 16:00 hodiny,“ informovala Šustová. Apelovala tiež na príchodzích, aby pri vstupe do nemocnice dodržiavali hygienické opatrenia, ako sú nosenie rúška a dezinfekcia rúk.